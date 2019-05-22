جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي وتقليل الفارق مع الزمالك

اشتعل جدول ترتيب الدوري من جديد بعدما انتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما حيث أحرز وليد أزارو هدف الأهلي وتعادل للإسماعيلي كريم بامبو، وبهذا التعادل فقد الهلي أغلي نقطتين فى الدوري هذا الموسم حيث قلل الفارق بينه وبين الزمالك المتبقي له 5 مباريات إلى 8 نقاط واحتل مقدمة الدوري برصيد 74 نقطة، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة لو فاز الزمالك فى جميع مؤجلاته قبل لقاء القمة سيكون له 87 نقطة والأهلي لو فاز بمباراة المقاولون سيصل للنقطة 77 وتكون مباراة القمة هي الفاصلة فى من يفوز باللقب، وقد فاز بيراميدز على النجوم 2-صفر وارتفع رصيده من النقاط إلى 69 نقطة واحتل بها المركز الثاني وباق له مباراة واحدة فى الأسبوع الأخير أمام حرس الحدود

وكانت مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون وقبل الأخير فى الدوري المصري قد أسفرت عن “فوز الإسماعيلي على الداخلية من قبل 2-صفر، وتعادل المصري والإنتاج الحربي 2-2، وفوز إنبي على مصر المقاصة 2-1، وتعادل وادى دجلة مع حرس الحدود 1-1 ، وفوز طلائع الجيش على الاتحاد السكندري 4-صفر، وفوز سموحة على بتروجيت 2-صفر”، تم تأجيل مباراتي المقاولون العرب مع الأهلي، والجونة مع الزمالك فى هذه الجولة إلى ما بعد كأس أمم أفريقيا.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة وباق له مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك، يليه بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 69 نقطة وباق له مباراة أمام حرس الحدود، ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة وباق له 5 مباريات أمام الإنتاج الحربي، والجونة، وحرس الحدود، والإسماعيلي والأهلي، ثم المصري البورسعيدي الرابع برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب الخامس برصيد 47 نقطة، ثم مصر المقاصة السادس برصيد 45 نقطة، يليه الإسماعيلي السابع برصيد 41 نقطة، ثم طلائع الجيش الثامن برصيد 40 نقطة، يليه إنبي التاسع برصيد 39 نقطة، يليه سموحة فى المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

أما منطقة الخطر وصراع النجاة من الهبوط فتضم ستة أندية حيث يحتل وادي دجلة المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، يليه الإنتاج الحربي فى المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، يليه حرس الحدود فى المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة، ثم الجونة فى المركز المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، ثم الاتحاد السكندري فى المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، يليه بتروجيت أقرب الفرق للهبوط فى المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، يليه فى الداخلية فى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، ثم النجوم فى المركز الأخير برصيد 25 نقطة.