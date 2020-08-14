جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلى مع الانتاج الحربي

أقيمت اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 ثلاث مباريات فى إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر فى بطولة الدوري المصري لكرة القدم بينما تم إلغاء مباراة المصري البورسعيدى مع الإسماعيلى بعد 20 دقيقة وذلك لعدم حضور النادى المصري واعتباراً مهزوماً بهدفين مقابل لا شيء، ونستعرض فى هذا التقرير جدول ترتيب فرق الدوري ونتائج مباريات الأسبوع..

وقد فاز فريق وادى دجلة على حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه أحمد سعيد، وتعادل الإنتاج الحربي مع الأهلى بهدف لكل منهما أحرز هدف الإنتاج الحربي أحمد عفيفى، بينما تعادل للأهلى عمرو السولية، وتعادل الاتحاد السكندري مع الجونة بهدف لكل منهما أحرز هدف الجونة أحمد ياسر ريان، بينما أحرز هدف الاتحاد السكندري إسلام جمال.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلى مع الإنتاج

رغم التعادل يغرد الأهلى على قمة جدول ترتيب الدوري المصري وحيداً ومنفرداً برصيد 53 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن أقرب المنافسين فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 34 نقطة، والاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 29 نقطة، وسموحة المركز السادس برصيد 26 نقطة، وإنبي المركز السابع برصيد 25 نقطة، ثم الإنتاج الحربي فى المركز الثامن برصيد 24 نقطة، ثم الإسماعيلي فى المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

ويحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 21 نقطة، يليه فريق المصري البورسعيدى فى المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، ثم فريق حرس الحدود فى المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، وبنفس الرصيد أسوان 19 نقطة، يليهم فى المركز الرابع عشر فريق وادى دجلة برصيد 18 نقطة، ثم مصر المقاصة الخامس عشر برصيد 17 نقطة، يليه طلائع الجيش فى المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، ثم طنطا فى المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، ثم نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 12 نقطة.