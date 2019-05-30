جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج وبيراميدز مع الحدود

اشتعل جدول ترتيب الدوري المصري من جديد بعدما انتهت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي 1-1 حيث تقدم الزمالك بهدف خالد بوطيب، وتعادل معاذ الحناوي لفريق الإنتاج الحربي من ضربة جزاء، ليفقد الزمالك نقطتين غاليتين فى منافسته على قمة الدوري وصراعه على لقب الدوري المصري، وباق للزمالك 3 مباريات بخلاف مباراة الأهلي مع الجونة، وحرس الحدود، والإسماعيلي فى حالة الفوز بهم سيصل للنقطة 76 والأهلي باق له مباراة واحدة بخلاف مباراة الزمالك مع المقاولون العرب فى حالة الفوز بها سيصل للنقطة 77 ويتفوق بنقطة على الزمالك ويكفيه التعادل فى لقاء القمة للفوز باللقب.

وتعادل الإنتاج الحربي ضمن له البقاء قبل مباراته الأخيرة برصيد 38 نقطة، كما تعادل اليوم بيراميدز مع حرس الحدود بهدف لكل منهما، تقدم فريق بيراميدز عن طريق اللاعب إيريك تراوري، بينما تعادل إيراهيما كوني لفريق حرس الحدود، لينهى بيراميدز مبارياته برصيد 70 نقطة، أما حرس الحدود فيحصل على نقطة ويصل للنقطة 37 متساويا مع كل من وادي دجلة والجونة ويقترب من النجاة من الهبوط.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج بيراميدز مع الحدود

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة؛ وباق له مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك، يليه بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 70 نقطة، ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 67 نقطة وباق له 4 مباريات أمام الجونة، وحرس الحدود، والإسماعيلي والأهلي، ثم المصري فى المركز الرابع برصيد 52 نقطة، يليه المقاولون العرب الخامس برصيد 47 نقطة، ثم مصر المقاصة السادس برصيد 45 نقطة، يليه الإسماعيلي السابع برصيد 42 نقطة، ثم طلائع الجيش الثامن برصيد 41 نقطة، يليه إنبي التاسع برصيد 40 نقطة، يليه سموحة فى المركز العاشر برصيد 38 نقطة، ثم الإنتاج الحربي برصيد 38 نقطة.

أما منطقة الخطر وصراع النجاة من الهبوط فتضم 5 أندية حيث يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، يليه حرس الحدود فى المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة، ثم الجونة فى المركز المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة، ثم الاتحاد السكندري فى المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، يليه بتروجيت أقرب الفرق للهبوط فى المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، يليه فى الداخلية فى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، ثم النجوم فى المركز الأخير برصيد 25 نقطة.