جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وحرس الحدود واللقب يقترب من الأهلي

تعادل الزمالك مع حرس الحدود 1-1 فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ 30 للدوري المصري، بينما أسفرت باقي نتائج مباريات الأسبوع الأخير والحاسمة فى بطولة الدوري من أجل الهبوط عن فوز الاتحاد السكندري على سموحة 3-1، وفوز وادي دجلة على الإنتاج الحربي 2-1، وتعادل بتروجيت مع المقاولون العرب بدون أهداف ليودع فريق بتروجيت الدوري المصري إلى دوري القسم الثاني لأول مرة منذ صعوده.

أما الزمالك فقد فقد نقطتين غاليتين فى طريق منافسته للأهلي على لقب الدوري والدوري فى طريقة للنادي الأهلي حيث يحتاج الزمالك للفوز فى جميع مبارياته المتبقية فى الدوري مع الجونة، والإسماعيلي، والأهلي ليفوز ببطولة الدوري المصري بفضل المواجهات المباشرة مع الأهلي لأنه فى حالة فوز الزمالك فى جميع مبارياته بما فيها الأهلي سوف يصل للنقطة 77 نقطة فى حين أن رصيد الأهلى الآن 74 نقطة وباق له مباراتين مع المقاولون والزمالك فى حالة الفوز على المقاولون والتعادل مع الزمالك يفوز بالدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الأسبوع الأخير

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة وله مباراتين مؤجلتين أمام المقاولون العرب والزمالك، وفى المركز الثاني بيراميدز برصيد 70 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة مع الجونة والإسماعيلي والأهلي، ثم المصري ضمن المركز الرابع برصيد 52 نقطة، ثم المقاولون فى المركز الخامس برصيد 48 نقطة وله مباراة مع الأهلي ونتيجتها لا تؤثر على الترتيب فى الدوري.

فى المركز السادس مصر المقاصة برصيد 46 نقطة، يليه الإسماعيلي 43 نقطة وله مباراة مرجلة مع الزمالك، ثم طلائع الجيش الثامن برصيد 41 نقطة، يليه إنبي التاسع برصيد 40 نقطة، ثم وادي دجلة العاشر برصيد 40 نقطة، يليه الاتحاد السكندري فى المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، ثم حرس الحدود المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، ثم الإنتاج الحربي فى المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

فى المركز الرابع عشر سموحة برصيد 38 نقطة، ثم الجونة فى المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك، ثم يأتي بعد ذلك الفرق الثلاثة التى ضمنت الهبوط لدوري القسم الثاني وهى بتروجيت فى المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة، يليه الداخلية فى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، ثم النجوم فى المركز الأخير برصيد 26 نقطة.