جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك في الدوري

اشتعل الدوري المصري من جديد بعد خسارة الزمالك المفاجئة في الدوري المصري في المباراة التي جمعت الزمالك والنادي المصري في ستاد السويس الجديد

مجريات المباراة

مباراة متوسطة المستوي من فريق الزمالك الذى لم يستطع الاستحواذ على الكرة وتهديد مرمي النادي المصري الذى استطاع أحراز الهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق اسلام ابو سليمة ويضيف اوستين اموتو الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة 57 ليضع نادي الزمالك تحت الضغط الكبير حيث أن الخسارة تضعه في المركز الثاني لأول مرة منذ انطلاق الدوري المصري العام هذا الموسم ويصبح النادي الأهلي في الصدارة لأول مرة

واستطاع الزمالك تقليص الفارق بإحراز الهدف من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ولكنها لم تكفي لعودت الزمالك في اللقاء وتنتهى المباراة 2/1 لصالح المصري .

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك

أصبح رصيد الزمالك 57 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي الذي تصدر جدول ترتيب الدوري ب 58 نقطة وذلك بعد انتهاء الجولة 25 من عمر الدوري المصري الممتاز .

اشتعلت المنافسة من جديد وبشكل قوى حيث أن الزمالك لا يريد أن يفرط في لقب الدوري الذى كان قريب جدا من تحقيقه هذا الموسم وأيضا لن يترك الأهلي الفرصة الكبيرة والخدمة العريضة التي قدمها له الزمالك بخسارة 3 نقاط يمكنها أن تكلف الزمالك خسارة اللقب .

نشرة الدوري المصري وجدول الترتيب وهدافي البطولة

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