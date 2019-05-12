اشتعلت قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي القاتل على سموحة فى الدقيقة 98 من المباراة ليبقى الأهلي فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و7 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث وتشتعل المنافسة على القمة فى الأسابيع الأخيرة من البطولة، واقترب الأهلى من حسم الدوري المصري بانتصاراته المتتالية، واليوم تقام مباراة صعبة للزمالك صاحب المركز الثالث مع الداخلية الذى يصارع من أجل النجاة من الهبوط وتحدد بشكل كبير بقاء الداخلية فى الدوري، وأيضاً بقاء الزمالك فى المنافسة على الدوري.

بعد أن أقيمت 8 مباريات من الأسبوع 32 بدأت معالم المنافسة تنحصر بين الأهلي والزمالك على اللقب، فى حين تأكد هبوط النجوم رسمياً، ومباراة الزمالك والداخلية اليوم تحدد الفريق الثاني الهابط، فتعادل الداخلية أو خسارته تعنى هبوط الفريق الثاني رسمياً للقسم الثاني، وفوز الداخلية يبقى على آمالها فى البقاء، ويقضى على أمل الزمالك فى المنافسة على الدوري، ويبقى الفريق الثالث الذى سيتحدد مع المباراة الأخيرة فى الدوري حيث أن الفارق بين صاحب المركز السابع وهو الإسماعيلي وصاحب المركز السادس عشر وهو بتروجيت 4 نقاط فقط، وفوز مباراة واحدة يصعد بأي فريق 10 مراكز مرة واحدة.

انتهت مباريات الأسبوع 32 بفوز الأهلي على سموحة 1/ صفر، وطلائع الجيش على بتروجيت 1/ صفر، وحرس الحدود على المصري 1/ صفر، والمقاولون العرب على الجونة 4/ 1، وإنبي على الاتحاد السكندري 1/ صفر، ومصر المقاصة على النجوم 2 / 1، وتعادل الإنتاج الحربي مع الإسماعيلي بدون أهداف، وتقام اليوم مباراة الزمالك والداخلية.

جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن

يتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، يليه بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 63 نقطة، يليه المصري البورسعيدي فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ثم المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة، يليه مصر المقاصة فى المركز السادس برصيد 45 نقطة.

أما باقي الفرق من المركز السابع وحتى المركز السادس عشر فتصارع من اجل النجاة من الهبوط، وننشر جدول ترتيب الدوري المصري كاملاً.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة