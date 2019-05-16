جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي واقترابه من اللقب

حافظ الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على إنبي فى المباراة التي أقيمت بينهما فى العاشرة من مساء الخميس 16 مايو 2019 على استاد “بتروسبورت” بالتجمع الخامس فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 30 بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

أحرز هدفي المباراة حسين الشحات فى الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، ومروان محسن فى الدقيقة 94 من المباراة ليتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد أن خاض 31 مباراة فاز فى 23 مباراة، وتعادل فى 4 مباريات، وخسر 4 مباريات، وباقي للأهلي 3 مباريات مع الإسماعيلي والمقاولون العرب والزمالك.

ويسعى الأهلي للفوز فى مبارياته المتبقية للحفاظ على لقب بطولة الدوري المصري للمرة الرابعة على التوالي وللمرة 41 فى تاريخه، وينافس الهلي على صدارة الدوري فريق الزمالك فقط حالياً بعد أن تخطي الأهلي فريق بيراميدز بفارق 7 نقاط وباقي لفريق بيراميدز مباراتين فى حالة الفوز بهم يصل للنقطة 72 وبالتالى خرج بيراميدز فعلياً من المنافسة على لقب بطولة الدوري هذا الموسم.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي

يتصدر الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثاني برصيد 66 نقطة، ثم بيراميدز فى المركز الثالث وله 66 نقطة، يليه المصري البورسعيدي فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ثم المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة، يليه مصر للمقاصة فى المركز السادس برصيد 45 نقطة، ثم الإسماعيلي فى المركز السابع برصيد 38 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 37 نقطة، يليه كل إنبي، والإنتاج الحربي، ووادي دجلة، والاتحاد السكندري، والجونة برصيد 36 نقطة لكل منهم، يليهم فى الترتيب كل من حرس الحدود، وسموحة برصيد 35 نقطة لكل منهم، يليهم فريق بتروجيت برصيد 34 نقطة، ثم الداخلية الذى هبط رسمياً لدوري القسم الثاني برصيد 27 نقطة، ثم النجوم الذى هبط هو الآخر لدوري القسم الثاني برصيد 25 نقطة.