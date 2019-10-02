Take a fresh look at your lifestyle.




أخبار الرياضة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلى على الإنتاج الحربي

بواسطة سعيد كامل 0

أقيمت اليوم الأربعاء 2 أكتوبر مباراتين فى غاية القوة والإثارة والمتعة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري، حيث ألتقى الإسماعيلي والمصري البورسعيدي على استاد برج العرب وتمكن المصري البورسعيدى من الفوز 3-1 على الدراويش أحرز أهداف المصري سعيدو سانبوري هدفين، وأحد ياسر هدف، وأحرز محمد الشامي هدف الإسماعيلي.



كما أقيمت فى الثامنة من مساء اليوم مباراة الأهلى مع الإنتاج الحربي على استاد السلام، وتمكن الأهلى من تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-صفر أحرز أهداف الأهلى رمضان صبحي، وحسين الشحات، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، ليتصدر الأهلى قمة الدوري بعد أسبوعه الثاني مؤقتاً فى انتظار نتيجة مباراتي بيراميدز مع طنطا والزمالك مع مصر المقاصة غداً الخميس.

كما أقيمت من قبل 5 مباريات ضمن الأسبوع الثاني الذى بدأ يوم 26 سبتمبر حيث تمكن حرس الحدود من التعادل مع وادى دجلة 2 – 2 أحرز أهداف وادى دجلة رفيق كابو، وأحمد سعيد، بينما أحرز أهداف حرس الحدود عمرو الحلوانى وأحمد شرويدا، وفى نفس اليوم تعادل إنبي مع طلائع الجيش 1 – 1تقدم إنبي بهدف محمد شريف وتعادل الطلائع بهدف تالا نداي.



ويوم 28 سبتمبر أقيمت مباراتين حيث تعادل نادي أف سي مصر مع أسوان سلبياً صفر – صفر، وفى نفس اليوم تعادل المقاولون العرب مع سموحة 2 – 2 أحرز أهداف سموحة محمود عزت وحسام حسن، بينما أحرز هدفي المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، وسيف الدين الجزيري.

ويوم الثلاثاء  1 أكتوبر أقيمت مباراة واحدة بين الاتحاد السكندري والجونة وتمكن سيد البلد من الفوز على الجونة 1 – صفر أحرزه محمود رزق.

وتختتم مباريات الأسبوع الثاني غداً الخميس 3 أكتوبر حيث تقام مباراتين الأولى بين طنطا وبيراميدز فى الثالثة عصراً على استاد طنطا الرياضي، والثانية بين مصر المقاصة والزمالك فى الثامنة مساءً.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلى على الإنتاج الحربي



الترتيبالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالنقاط
1الأهلى2200506
2المصري2110424
3المقاولون العرب2110324
4بيراميدز1100403
5مصر المقاصة1100213
6طنطا1100103
7الزمالك1100103
8الإنتاج الحربي2101333
9الاتحاد السكندري2101113
10الإسماعيلي2101233
11حرس الحدود2020332
12سموحة2011231
13أسوان2011231
14وادى دجلة2011231
15طلائع الجيش2011121
16نادى أف سي مصر2011031
17إنبي2011151
18الجونة2002020


سعيد كامل

    محرر بموقع نجوم مصرية، بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، معلم خبير حاسب آلى، دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

    قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    المزيد من المشاركات
    أخبار الرياضة

    بعد التعادل مع الجونة.. فرصة الزمالك في التتويج بالدوري…