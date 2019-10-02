أقيمت اليوم الأربعاء 2 أكتوبر مباراتين فى غاية القوة والإثارة والمتعة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري، حيث ألتقى الإسماعيلي والمصري البورسعيدي على استاد برج العرب وتمكن المصري البورسعيدى من الفوز 3-1 على الدراويش أحرز أهداف المصري سعيدو سانبوري هدفين، وأحد ياسر هدف، وأحرز محمد الشامي هدف الإسماعيلي.







كما أقيمت فى الثامنة من مساء اليوم مباراة الأهلى مع الإنتاج الحربي على استاد السلام، وتمكن الأهلى من تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-صفر أحرز أهداف الأهلى رمضان صبحي، وحسين الشحات، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، ليتصدر الأهلى قمة الدوري بعد أسبوعه الثاني مؤقتاً فى انتظار نتيجة مباراتي بيراميدز مع طنطا والزمالك مع مصر المقاصة غداً الخميس.

كما أقيمت من قبل 5 مباريات ضمن الأسبوع الثاني الذى بدأ يوم 26 سبتمبر حيث تمكن حرس الحدود من التعادل مع وادى دجلة 2 – 2 أحرز أهداف وادى دجلة رفيق كابو، وأحمد سعيد، بينما أحرز أهداف حرس الحدود عمرو الحلوانى وأحمد شرويدا، وفى نفس اليوم تعادل إنبي مع طلائع الجيش 1 – 1تقدم إنبي بهدف محمد شريف وتعادل الطلائع بهدف تالا نداي.







ويوم 28 سبتمبر أقيمت مباراتين حيث تعادل نادي أف سي مصر مع أسوان سلبياً صفر – صفر، وفى نفس اليوم تعادل المقاولون العرب مع سموحة 2 – 2 أحرز أهداف سموحة محمود عزت وحسام حسن، بينما أحرز هدفي المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، وسيف الدين الجزيري.

ويوم الثلاثاء 1 أكتوبر أقيمت مباراة واحدة بين الاتحاد السكندري والجونة وتمكن سيد البلد من الفوز على الجونة 1 – صفر أحرزه محمود رزق.

وتختتم مباريات الأسبوع الثاني غداً الخميس 3 أكتوبر حيث تقام مباراتين الأولى بين طنطا وبيراميدز فى الثالثة عصراً على استاد طنطا الرياضي، والثانية بين مصر المقاصة والزمالك فى الثامنة مساءً.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلى على الإنتاج الحربي







الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه النقاط 1 الأهلى 2 2 0 0 5 0 6 2 المصري 2 1 1 0 4 2 4 3 المقاولون العرب 2 1 1 0 3 2 4 4 بيراميدز 1 1 0 0 4 0 3 5 مصر المقاصة 1 1 0 0 2 1 3 6 طنطا 1 1 0 0 1 0 3 7 الزمالك 1 1 0 0 1 0 3 8 الإنتاج الحربي 2 1 0 1 3 3 3 9 الاتحاد السكندري 2 1 0 1 1 1 3 10 الإسماعيلي 2 1 0 1 2 3 3 11 حرس الحدود 2 0 2 0 3 3 2 12 سموحة 2 0 1 1 2 3 1 13 أسوان 2 0 1 1 2 3 1 14 وادى دجلة 2 0 1 1 2 3 1 15 طلائع الجيش 2 0 1 1 1 2 1 16 نادى أف سي مصر 2 0 1 1 0 3 1 17 إنبي 2 0 1 1 1 5 1 18 الجونة 2 0 0 2 0 2 0