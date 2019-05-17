لم يتغير شكل جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز فريق الإسماعيلي على الداخلية فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد “الدفاع الجوي” ضمن مباريات الأسبوع 33 فى بطولة الدوري المصري بنتيجة بهدفين مقابل لاشيء، وحافظ الإسماعيلي على المركز السابع برصيد 41 نقطة ودخل منطقة الآمان فى الوقت الذى هبط فيه فريق الداخلية منذ الأسبوع الماضي عقب هزيمته من الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد وتوقف رصيده عند 27 نقطة ليودع الدوري المصري برفقه فريق النجوم.

أحرز هدفي الإسماعيلي فى مباراة اليوم أمام الداخلية كريم أحمد بامبو فى الدقيقة 29 من الشوط الأول، ومحمود متولي فى الدقيقة 50 من المباراة، ويلتقى الإسماعيلي يوم الأربعاء 22 مايو 2019 مع الأهلي على استاد “برج العرب” أو استاد “حرس الحدود بالمكس” فى العاشرة مساءً فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 18 فى الدوري المصري.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام الإسماعيلي لمواصلة صدارة الدوري والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين الزمالك الذى وصل إلى 7 نقاط حتى الآن وباق للزمالك مباراتين مؤجلتين أكثر من الأهلي، وهى مباراة هامة للأهلي الذى يسعى للفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي والمرة 41 فى تاريخه، فى الوقت الذى يسعى الإسماعيلي لتقديم عرض طيب تليق بمكانة النادي وتاريخه.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي على الداخلية

يتصدر الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثاني برصيد 66 نقطة، ثم بيراميدز فى المركز الثالث وله 66 نقطة، يليه المصري البورسعيدي فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ثم المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة، يليه مصر للمقاصة فى المركز السادس برصيد 45 نقطة، ثم الإسماعيلي فى المركز السابع برصيد 41 نقطة.

أما منطقة الصراع للنجاة من الهبوط فيحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 37 نقطة، يليه كل إنبي، والإنتاج الحربي، ووادي دجلة، والاتحاد السكندري، والجونة برصيد 36 نقطة لكل منهم، يليهم فى الترتيب كل من حرس الحدود، وسموحة برصيد 35 نقطة لكل منهم، يليهم فريق بتروجيت برصيد 34 نقطة، ثم الداخلية الذى هبط رسمياً لدوري القسم الثاني برصيد 27 نقطة، ثم النجوم الذى هبط هو الآخر لدوري القسم الثاني برصيد 25 نقطة.