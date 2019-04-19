جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وهزيمة الأهلى من بيراميدز

بدأت لعبة الكراسي الموسيقية فى جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يشهد الدوري المصري صراع قوى ورهيب على المراكز الثلاثة الأولي بين الأهلى والزمالك وبيراميدز من أجل الصدارة، وتغير الجدول بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي 2-صفر وهزيمة الأهلى من بيراميدز 1-صفر.

الزمالك تصدر قمة جدول الترتيب بالمشاركة مع بيراميدز برصيد 60 نقطة وتراجع الأهلى للمركز الثالث برصيد 58 نقطة، ولكن الزمالك خاض 26 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 6 وخسر مباراتين، بينما لعب بيراميدز 28 مباراة فاز فى 17 مباراة، وتعادل 9 وخسر مباراتين، فى حين لعب الأهلى 26 مباراة فاز فى 18 مباراة، وتعادل فى 4 وخسر 4 مباريات، والمنافسة انحصرت بين ثلاثى القمة الأهلى والزمالك وبيراميدز.

أما المركز الرابع فيتنافس عليه أندية المصري برصيد 46 نقطة من 28 مباراة، والمقاولون العرب صاحب المركز الخامس برصيد 40 نقطة من 29 مباراة، ومصر المقاصة برصيد 40 نقطة من 29 مباراة، والإسماعيلي برصيد 37 نقطة من 27 مباراة، والإنتاج الحربي برصيد 35 نقطة، وطلائع الجيش برصيد 34 نقطة، والأقرب للحصول على المركز الرابع نادى المصري البورسعيدي.

أما باقي الفرق فتصارع النجاة من الهبوط بدءا من الاتحاد السكندري، والجونة برصيد 32 نقطة، وكل من وادى دجلة وسموحة وبتروجيت برصيد 31 نقطة، وإنبي برصيد 30 نقطة، وحرس الحدود برصيد 29 نقطة، والداخلية برصيد 26 نقطة، والنجوم برصيد 25 نقطة، ولا يستطيع أحد التكهن بمن سيهبط هذا العام إلا فى آخر مباراة حيث أن الفارق بين صاحب المركز الأخير والمركز العاشر 7 نقاط فقط يمكن تعويضهم بالفوز فى مباراتين من خمس مباريات متبقية فى الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الأهلى من بيراميدز

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