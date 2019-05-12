جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك المثير على الداخلية

فاز الزمالك بصعوبة على الداخلية العنيد بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى العاشرة من مساء اليوم الأحد 12 مايو على استاد بتروسبورت فى ختام مباريات الجولة 32 فى الدوري المصري، وأحرز هدفي الزمالك محمود كهربا، ويوسف أوباما، بينما أحرز هدف الداخلية محمود أبواليزيد، وشهدت المباراة إهدار الداخلية ضربة جزاء وطرد مدافع الزمالك بهاء مجدي، شهد هذا الأسبوع هبوط النجوم والداخلية رسمياً إلى دوري القسم الثاني، ويتبقى فريق واحد لم يتحدد سيودع الدوري الممتاز لن يتم تحديده سوي فى الأسبوع الأخير من الدوري المصري.

وقد أسفرت نتائج الأسبوع الثاني والثلاثون عن فوز الأهلي على سموحة 1/ صفر، وطلائع الجيش على بتروجيت 1/ صفر، وحرس الحدود على المصري 1/ صفر، والمقاولون العرب على الجونة 4/ 1، وإنبي على الاتحاد السكندري 1/ صفر، ومصر المقاصة على النجوم 2 / 1، وتعادل الإنتاج الحربي مع الإسماعيلي بدون أهداف، وفوز الزمالك على الداخلية 2/ 1.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الداخلية

يتصدر الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثاني برصيد 66 نقطة، ثم بيراميدز فى المركز الثالث وله 65 نقطة، يليه المصري البورسعيدي فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ثم المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة، يليه مصر للمقاصة فى المركز السادس برصيد 45 نقطة، ثم الإسماعيلي فى المركز السابع برصيد 38 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 37 نقطة، يليه كل إنبي، والإنتاج الحربي، والاتحاد السكندري، والجونة برصيد 36 نقطة لكل منهم، يليهم فى الترتيب كل من وادي دجلة، وحرس الحدود، وسموحة برصيد 35 نقطة لكل منهم، يليهم فريق بتروجيت برصيد 34 نقطة، ثم الداخلية الذى هبط رسمياً لدوري القسم الثاني برصيد 27 نقطة، ثم النجوم الذى هبط هو الآخر لدوري القسم الثاني برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري