جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك

تربع فريق بيراميدز على قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على الزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الثامنة من مساء الثلاثاء 24 أبريل على ملعب استاد الدفاع الجوي بهدف نظيف أحرزه المدافع على جبر فى الدقيقة 26 من الشوط الأول بعد متابعة من ضربة ركنية لعبها عبد الله السعيد.

فوز بيراميدز على الزمالك رفع رصيده إلى 63 نقطة واحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثالث ولكن بيراميدز لعب مباراتين أكثر من الزمالك وثلاث مباريات أكثر من الأهلى، وأشعل بيراميدز قمة الدوري المصري بعد فوزه على الأهلى والزمالك فى أسبوع واحد.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على الزمالك برصيد 63 نقطة من 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9، وخسر مباراتين، ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 27 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 6 وخسر 3، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 26 مباراة فاز فى 18، وتعادل فى 4 وخسر 4 ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 28 مباراة.

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 43 نقطة، يليه مصر ا لمقاصة 41 نقطة، ثم الإسماعيلي 37 نقطة، يليه الإنتاج الحربي والجونة 35 نقطة، ثم طلائع الجيش وسموحة وبتروجيت 34 نقطة، يليهم الاتحاد السكندري 33 نقطة، ثم وادى دجلة 31 نقطة، يليه إنبي 30 نقطة، ثم حرس الحدود 29 نقطة، ثم الداخلية 26 نقطة، وفى المركز الأخير النجوم برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك من بيراميدز

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه النقاط 1 بيراميدز 29 18 9 2 55 27 63 2 الزمالك 27 18 6 3 54 23 60 3 الأهلى 26 18 4 4 42 17 58 4 المصري 28 11 13 4 39 32 46 5 المقاولون العرب 30 12 7 11 39 32 43 6 مصر المقاصة 30 11 8 11 29 31 41 7 الإسماعيلي 27 9 10 8 26 28 37 8 الإنتاج الحربي 30 8 11 11 32 39 35 9 الجونة 30 8 11 11 35 46 35 10 طلائع الجيش 30 8 10 12 34 36 34 11 سموحة 30 7 13 10 30 37 34 12 بتروجيت 30 8 10 12 29 38 34 13 الاتحاد السكندري 30 7 12 11 36 49 33 14 وادي دجلة 28 8 7 13 33 42 31 15 إنبي 29 6 12 11 33 37 30 16 حرس الحدود 29 6 11 12 25 34 29 17 الداخلية 30 4 14 12 31 43 26 18 النجوم 29 5 10 14 27 36 25

← إقرأ أيضاً: