جدول ترتيب الدوري المصري بعد لقاء الزمالك و حرس الحدود

تقابل فريق الزمالك مع فريق حرس الحدود اليوم على استاد حرس الحدود بالمكس وذلك في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع ال 30 من بطولة الدوري الممتاز، حيث انتهت المباراة بتعادل فريق الزمالك مع فريق حرس الحدود بهدف لكل فريق، ليواصل فريق الزمالك نزيف النقاط.

وبلغ رصيد الزمالك من النقاط 68 نقطة من 31 مباراة خاضها فريق الزمالك فى بطولة الدوري الممتاز ، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 8 مباريات وانهزم فى 3 مباريات.

وبانتهاء لقاء الزمالك اليوم مع فريق حرس الحدود يتبقى لفريق الزمالك 4 مباريات بالمقارنة لفريق النادي الأهلي الذي يتبقى له مباراتين فقط.

أما فريق حرس الحدود فوصل رصيده من النقاط بعد تعادله مع نادي الزمالك إلى 38 نقطة ليضمن بقائه في بطولة الدوري العام.

وبانتهاء مباراة اليوم بين الزمالك وفريق حرس الحدود فإن جدول ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك وفريق حرس الحدود قد جاءت وفق الترتيب التالي:-

النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 74 نقطة، ثم فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة ، ثم فريق نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، ثم فريق المصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة، ثم فريق المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ثم فريق مصر المقاصة برصيد 46 نقطة، ثم فريق الإسماعيلي برصيد 43 نقطة. ويمكن معرفة ترتيب باقي فرق الدوري المصري من الجدول التالي:-