جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج الأسبوع 33 واشتعال صراع الهبوط

صراع الهروب من قاع جدول ترتيب الدوري المصري مازال مشتعل وحتى الأسبوع الأخير وجاءت نتائج الأسبوع 33 لتضع فريقي بتروجيت والاتحاد السكندري وحرس الحدود فى منطقة الخطر، فى الوقت الذى نجا فيه الإنتاج الحربي، وطلائع الجيش، وإنبي من الهبوط، بينما يصارع من أجل النجاة من الهبوط كل من الجونة، وحرس الحدود، والاتحاد السكندري، وبتروجيت.

وجاءت نتائج الأسبوع 33 بفوز الإسماعيلي على الداخلية من قبل 2/صفر، وتعادل المصري والإنتاج الحربي 2/2، وفوز إنبي على مصر المقاصة 2/ 1، وتعادل وادى دجلة مع حرس الحدود 1/1 ، وفوز طلائع الجيش على الاتحاد السكندري 4/صفر، وفوز سموحة على بتروجيت 2/صفر، ويلتقى غدا بيراميدز مع النجوم ولا تؤثر النتيجة فى وضع الجدول، بينما تم تأجيل مباراتي المقالون العرب مع الأهلي، والجونة مع الزمالك غلى ما بعد كأس أمم أفريقيا.

ترتيب الدوري المصري بعد نتائج الأسبوع 33 وصراع الهبوط

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثاني برصيد 66 نقطة، ثم بيراميدز الثالث برصيد 66 نقطة، ثم المصري البورسعيدي الرابع برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب الخامس برصيد 47 نقطة، ثم مصر المقاصة السدس برصيد 45 نقطة، يليه الإسماعيلي السابع برصيد 41 نقطة، ثم طلائع الجيش الثامن برصيد 40 نقطة، يليه إنبي العاشر برصيد 39 نقطة.

وابتعد سموحة عن دائرة الهبوط فى المركز العاشر برصيد 38 نقطة، يليه وادي دجلة فى المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، ثم الإنتاج الحربي الثاني عشر برصيد 37 نقطة، يليه حرس الحدود الثالث عشر برصيد 36 نقطة، ثم الجونة فى المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، ثم الاتحاد السكندري فى المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، يليه بتروجيت أقرب الفرق للهبوط فى المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، يليه فى الداخلية فى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، ثم النجوم فى المركز الأخير برصيد 25 نقطة.