جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم فى الأسبوع الأخير والجونة تضمن البقاء

ضمن فريق الجونة البقاء فى بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم القادم بعدما تعادل فى مباراته اليوم مع الإسماعيلي بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة 34 والأسبوع الأخير فى الدوري المصري، وقد أسفرت باقي النتائج عن تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش 1-1 حيث تقدم الطلائع فى الدقيقة 21 بهدف مصطفى محمد، وتعادل المقاصة بهدف شيمليس بيكلي فى الدقيقة 46 من المباراة فى مباراة تحصيل حاصل للفريقين.

وفاز المصري البورسعيدي على الداخلية 3-صفر أحرز الأهداف سعيدو سنبوري فى الدقيقة 51، وعمرو موسي فى الدقيقة 79، وسعيدو سنبوري فى الدقيقة 92 من المباراة، ليقترب المصري من حسم المركز الرابع، وتعادل النجوم مع إنبي 1-1 تقدم النجوم عن طريق هدافه صلاح أمين فى الدقيقة 56، وأدرك إنبي التعادل عن طريق اللاعب عمر فتحي فى الدقيقة 66 من المباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

مازال الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، وباق له مباراتين مع المقاولون العرب، والزمالك، يليه بيراميدز الثاني برصيد 66 نقطة وباق له مباراة واحدة مع حرس الحدود، يليه الزمالك الثالث وباق له 5 مباريات مع الإنتاج الحربي، والجونة، وحرس الحدود، والإسماعيلي، الأهلي، ثم المصري فى المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة وباق له مباراتين، يليه مصر المقاصة فى المركز السادس برصيد 46 نقطة، ثم الإسماعيلي السابع برصيد 43 نقطة، يليه طلائع الجيش الثامن برصيد 41 نقطة، ثم إنبي التاسع برصيد 40 نقطة، يليه سموحة العاشر برصيد 38 نقطة، ثم كل من وادي دجلة، والإنتاج الحربي، والجونة برصيد 37 نقطة، يليهم حرس الحدود، والاتحاد السكندري برصيد 36 نقطة لكل منهما، ثم بتروجيت برصيد 34 نقطة، يليه الداخلية برصيد 27 نقطة، ثم النجوم فى المركز الأخير برصيد 26 نقطة.

بهذا الترتيب يكون الجونة قد ابتعد عن خطر الهبوط برصيد 37 نقطة حيث أن المواجهات المباشرة له مع بتروجيت فى صالح الجونة، وهناك 5 فرق مهددة بالهبوط وهى وادي دجلة، والإنتاج الحربي، وحرس الحدود، والاتحاد السكندري، وبتروجيت أقرب الفرق لوداع الدوري الممتاز.