جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الإسماعيلي من الحرس

شهد جدول ترتيب الدوري المصري العديد من التغييرات بعد نتائج مباريات الأسبوع الرابع التى أقيمت حتى الآن، حيث انطلق يوم الخميس 17 أكتوبر بمباراة نادى مصر مع الجونة وانتهت بالتعادل بدون أهداف، ومباراة إنبى مع الإنتاج الحربي والتي انتهت بفوز الإنتاج بنتيجة 1- صفر احرز الهدف اللاعب محمد رجب، ومباراة مصر للمقاصة والمصري والتي انتهت بفوز مصر للمقاصة بنتيجة 1- صفر بهدف صلاح أمين من ضربة جزاء، ثم مباراة بيراميدز وسموحة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.







وتعادل اليوم الجمعة 18 أكتوبر الاتحاد السكندري مع وادى دجلة بنتيجة 1- 1 أحرز هدف وادى دجلة مروان حمدي، وتعادل للاتحاد السكندري خالد قمر، وفى مفاجأة من العيار الثقيل فاز حرس الحدود على الإسماعيلي 1- صفر أحرزه هدف المباراة اللاعب عمرو الحلواني.

وتقام يوم الاثنين 4 نوفمبر مباراة طنطا مع طلائع الجيش، وتم تأجيل مباراة المقاولون العرب مع أسوان، ومباراة الأهلى والزمالك لموعد يحدده الاتحاد المصري لكرة القدم فيما بعد.







جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الإسماعيلي

بعد نتائج المباريات التى أقيمت ضمن الأسبوع الرابع يتصدر الأهلى قمة الجدول برصيد 9 نقاط، يليه بيراميدز برصيد 8 نقاط، ثم كل من المقاولون العرب، والزمالك، والاتحاد السكندري برصيد 7 نقاط، ثم حرس الحدود، ومصر للمقاصة، والإسماعيلي، والإنتاج الحربي برصيد 6 نقاط لكل منهم.

يليهم فى الترتيب سموحة برصيد 5 نقاط، ثم المصري البورسعيدي، وطنطا، والجونة برصيد 4 نقاط لكل منهم، يليهم نادى مصر برصيد 3 نقاط، ثم طلائع الجيش، ووادي دجلة برصيد نقطتين لكل منهما، ثم أسوان، وإنبي برصيد نقطة واحدة لكل منهما فى مؤخرة جدول ترتيب الدوري المصري.

جدول ترتيب الدورى المصري بعد نتائج الأسبوع الرابع





