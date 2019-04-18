جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 اليوم بعد خسارة الأهلي من بيراميدز وفوز الزمالك

ازداد في الأسابيع الأخيرة المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في موسم 20192018 في موسم كروي طويل وصعب على الأندية المصرية، في النسخة التي يتنافس فيها 18 نادياً من مختلف مناطق جمهورية مصر العربية، وقد دخل في إطار المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم نادي بيراميدز بعد أن قام بشرائه السعودي تركي آل الشيخ، ليكون نداً لناديي الأهلي والزمالك البطلان الأبرز في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتملك فريق النادي الأهلي المصري الرقم القياسي في تحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز، إذ أن الفريق الأحمر فاز في 40 مرة بلقب الدوري المحلي، وهو الرقم القياسي، حيث استطاع النادي الأهلي الحصول على لقب البطولة، حيث كانت آخر مرة حصل فيها النادي الأهلي على اللقب الموسم الماضي ويأتي من خلفه الزمالك برصيد 12 بطولة،

جدول ترتيب الدوري المصري 2019

ويشتعل هذا الموسم الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي والزمالك ويأتي من خلفهم فريق بيراميدز، كما أن الصراع على البقاء في الدوري مشتعلاً بين غالبية الأندية بالدوري، خاصة مع الدخول في الأسابيع الأخيرة من المسابقة.

ويحتل حالياً صدارة جدول الترتيب فريق الزمالك برصيد 60 نقطة، ويأتي من خلفه نادي بيراميدز بنفس الرصيد، إلا أن الزمالك يتفوق بفارق الأهداف، وفي المركز الثالث يحل النادي الأهلي برصيد 58 نقطة، ليكون ترتيب جدول الدوري المصري كالتالي:

وفي صراع الهبوط يحل حالياً فريق النجوم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 25 نقطة، ويأتي معه فريق الداخلية برصيد 26 نقطة في المركز قبل الأخير، وفي المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط يأتي فريق حرس الحدود.

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