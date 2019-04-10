جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم والمنافسة تشتعل بين الزمالك والأهلي على قمة الجدول

أقيمت اليوم في الدوري الممتاز مباراتان الأولي بين فريق آلإسماعيلي والجونة وهى مباراة مؤجلة من الجولة ال 17، أما المباراة الثانية فقد جمعت بين فريق الأهلي ومصر المقاصة فى الجولة 28، وقد انتهت مباراة الأهلي ومصر المقاصة بفوز النادي الأهلي على نادي مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز للنادي الأهلي على مصر المقاصة ، أعتلى النادي الأهلي قمة جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، حيث أدي هذا الفوز إلى رفع رصيد النادي الأهلي من النقاط إلى 58 نقطة، وذلك بفارق نقطة وحيدة عن منافسه اللدود نادي الزمالك والذي يشغل المركز الثاني برصيد 57 نقطة بصفة مؤقته، في انتظار مباراته مع فريق المصري البورسعيدي والتي ستقام اليوم الخميس 11 أبريل 2019 فى إطار نفس الجولة ال 17.

ويشغل المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري نادي بيراميدز برصيد 54 نقطة ، وفي المركز الرابع النادي المصري برصيد 42 نقطة، ولهذا فستكون مباراته اليوم مع نادي الزمالك من أمتع المباريات حيث سيسعى كلاً منهما للفوز بالمباراة وخاصة نادي الزمالك حيث أنه بهذا الفوز سيعتلي قمة جدول ترتيب فرق الدوري مرة أخرى وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي، أما النادي المصري فهو أيضاً سيسعى إلى الفوز بتلك المباراة من أجل رفع رصيده من النقاط وليظل شاغلاً للمركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري.

جدول ترتيب فرق الدوري بعد فوز الأهلي على مصر المقاصة :-

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