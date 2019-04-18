جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي وبيراميدز على الأهلي

شهد اليوم الخميس مباراتان في الدوري الممتاز المصري من أقوي المباريات، حيث تقابل في المباراة الأولي فريقي الزمالك والإسماعيلي وفي المباراة الثانية فريقي الأهلي وبيراميدز في إطار مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

حيث استطاع فريق الزمالك في المباراة الأولي الفوز على فريق الإسماعيلي بهدف مقابل لاشىء، ليرتفع رصيد الزمالك من النقاط إلى 60 نقطة ليصل إلى صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن النادي الأهلي والذي كان يحتل من قبل صدارة قمة جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز.

أما في المباراة الثانية فقد حقق فريق بيراميدز وللمرة الثانية الفوز على النادي الأهلي في إطار مسابقة الدوري الممتاز حيث تغلب فريق بيراميدز على النادي الأهلي في المباراة الأولي بهدفين مقابل هدف وفي المباراة الثانية التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس 19 أبريل 2019، فقد فاز فريق بيراميدز على النادي الأهلي بهدف مقابل لا شىء للنادي الأهلي، ليحصل فريق بيراميدز على الثلاث نقاط ويرتفع رصيده من النقاط إلى 60 نقطة يصعد بها قمة ترتيب جدول فرق الدوري الممتاز المصري.

جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي وبيراميدز على الأهلي:-

بعد انتهاء مباريات اليوم أصبح نادي الزمالك في المركز الأول برصيد 60 نقطة ، وفريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 60 نقطة والفارق بين الزمالك وفريق بيراميدز في عدد الأهداف.

ثم فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 58 نقطة، ثم فريق المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

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