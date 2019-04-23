جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز على الزمالك  

أقيمت اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، على ملعب الدفاع الجوي المباراة المرتقبة بين فريقي الزمالك ضد بيراميدز، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة بطولة الدوري الممتاز.

وتمثل تلك المباراة أهمية كبرى لكلا الفريقين، في إطار الصراع على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث استطاع فريق بيراميدز تحقيق فوزاً مستحقاً على نادي الزمالك بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

ليرفع نادي بيراميدز رصيده من النقاط إلى 63 نقطة، ويغرد بلا منافس على قمة جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز.

بينما يحتل نادي الزمالك بعدما كان متربعا على قمة جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ثم النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

جدول ترتيب فرق الدوري بعد فوز بيراميدز على الزمالك.

تعد المباراة التي أقيمت بين فريقي الزمالك وبيراميدز هي مباراة الصراع على قمة جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، حيث بهذا الفوز الذي حققه نادي بيراميدز على نادي الزمالك يعد الفوز الثاني له على أكبر فرق الدوري الممتاز، فالمباراة السابقة استطاع فريق بيراميدز الفوز على النادي الأهلي بنتيجة هدف مقابل لاشيء،.

وبعد انتهاء مباراة بيراميدز والزمالك فيكون ترتيب الفرق كالتالي :- الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، ثم فريق المصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة وللفريقين مباراة مؤجلة بينهما ستقام يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019 في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المكس ويمكن معرفة ترتيب باقي الفرق من خلال الجدول التالي :-

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