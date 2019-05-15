جدول ترتيب الدوري بعد تعادل بيراميدز وفرص الأهلي والزمالك فى الفوز باللقب

تقريباً تبخرت آمال فريق بيراميدز فى المنافسة على بطولة الدوري بعد تعادله المُخيب أمام وادي دجلة، بل وفقد فريق بيراميدز وصافة الدوري ليستقر فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة متساوياً مع الزمالك المتبقي له 5 مباريات، وبفارق 4 نقاط أقل عن الأهلي المتبقي له 4 مباريات، وباق لفريق بيراميدز مباراتين فقط، ومن المتوقع أن ينهى فريق بيراميدز هذا الموسم فى المركز الثالث رغم المليارات التى أنفقها مالك النادي المستشار تركي آل الشيخ على شراء اللاعبين والأجهزة الفنية، ليبقى الأهلي والزمالك هما بحق قطبي الكرة المصرية.

أقصى ما يمكن لفريق بيراميدز تحقيقه هو الحصول على 6 نقاط من المباراتين المتبقيتين له فى الدوري ليصل إلى النقطة 72 فقط، وفى حالة فوز الأهلي بجميع مبارياته المتبقية قبل مباراة الزمالك سيصل للنقطة 79، والزمالك فى حالة الفوز فى جميع مبارياته المتبقية قبل لقاء الأهلي سيصل للنقطة 78 فى هذه الحالة ستكون مباراة القمة هى الفيصل فى تحديد بطل الدوري المصري، ولكن فى حالة تعثر أي من الفريقين فى أي مباراة قبل لقاء القمة فسيكون هناك حسابات أخري.

نتائج مباريات الأسبوع 32 فى الدوري المصري كاملة

انتهت مباريات الأسبوع 32 كاملة بالنتائج التالية: فوز الأهلي على سموحة 1/ صفر، وطلائع الجيش على بتروجيت 1/ صفر، وحرس الحدود على المصري 1/ صفر، والمقاولون العرب على الجونة 4/ 1، وإنبي على الاتحاد السكندري 1/ صفر، ومصر المقاصة على النجوم 2 / 1، وتعادل الإنتاج الحربي مع الإسماعيلي بدون أهداف، وفوز الزمالك على الداخلية 2/ 1، وأخيراً تعادل بيراميدز مع وادي دجلة 1/1.

ويختتم الأهلى مبارياته قبل لقاء القمة يوم 28 مايو حيث سيلتقى مع إنبي فى المباراة المؤجلة بينهما يوم الخميس 16 مايو، وبعدها يلتقى مع الإسماعيلي يوم 22 مايو فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع 18، ويلتقى مع المقاولون العرب يوم 28 مايو فى مباراة السبوع 33 من الدوري المصري، بينما لم يتم تحديد مواعيد مباريات الزمالك بسبب الكونفدرالية، يمكن معرفة جدول مواعيد مباريات الأسبوع 33 من الدوري المصري التى تنطلق اعتباراً من يوم 21 مايو الجاري.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز مع وادي دجلة

يتصدر الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثاني برصيد 66 نقطة، ثم بيراميدز فى المركز الثالث وله 66 نقطة، يليه المصري البورسعيدي فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ثم المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة، يليه مصر للمقاصة فى المركز السادس برصيد 45 نقطة، ثم الإسماعيلي فى المركز السابع برصيد 38 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 37 نقطة، يليه كل إنبي، والإنتاج الحربي، ووادي دجلة، والاتحاد السكندري، والجونة برصيد 36 نقطة لكل منهم، يليهم فى الترتيب كل من حرس الحدود، وسموحة برصيد 35 نقطة لكل منهم، يليهم فريق بتروجيت برصيد 34 نقطة، ثم الداخلية الذى هبط رسمياً لدوري القسم الثاني برصيد 27 نقطة، ثم النجوم الذى هبط هو الآخر لدوري القسم الثاني برصيد 25 نقطة.