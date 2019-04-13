تغير شكل جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلى على مصر للمقاصة 2/ 1، وهزيمة الزمالك من المصري البورسعيدي بنفس النتيجة 2/ 1، وتصدر الأهلى قمة جدول ترتيب الدوري المصري لأول مرة منذ بداية المسابقة وبفارق نقطة عن الزمالك الذى تراجع للمركز الثاني، والفريقان متساويان فى عدد المباريات حيث خاض كل منهم 25 مباراة فاز الأهلى فى 18، وتعادل فى 4 وخسر 3، بينما فاز الزمالك فى 17 وتعادل فى 6، وخسر مباراتين.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثاني برصيد 57 نقطة، وفى المركز الثالث بيراميدز برصيد 57 نقطة متساوياً مع الزمالك ولكن فارق الأهداف لصالح الزمالك، وفى المركز الرابع المصري برصيد 45 نقطة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 40 نقطة، يليه مصر المقاصة السادس برصيد 40 نقطة أيضاً، ثم الإسماعيلي 36 نقطة، يليه الإنتاج الحربي 35 نقطة، ثم طلائع الجيش 34 نقطة، يليه الجونة والاتحاد السكندري 32 نقطة، ثم وادى دجلة وسموحة 31 نقطة، ثم حرس الحدود 29 نقطة، يليه بتروجيت 28 نقطة، ثم إنبي 27 نقطة، يليه الداخلية 26 نقطة، وفى المركز الأخير النجوم برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلى على المقاصة وهزيمة الزمالك من المصري

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه النقاط 1 الأهلى 25 18 4 3 42 16 58 2 الزمالك 25 17 6 2 52 22 57 3 بيراميدز 27 16 9 2 53 27 57 4 المصري 27 11 12 4 38 31 45 5 المقاولون العرب 29 11 7 11 36 31 40 6 مصر المقاصة 28 11 7 10 28 29 40 7 الإسماعيلي 25 9 9 7 25 25 36 8 الإنتاج الحربي 29 8 11 10 31 37 35 9 طلائع الجيش 29 8 10 11 34 34 34 10 الجونة 28 7 11 10 33 42 32 11 الاتحاد السكندري 29 7 11 11 36 49 32 12 وادي دجلة 28 8 7 13 33 42 31 13 سموحة 29 6 13 10 28 37 31 14 حرس الحدود 29 6 11 12 25 34 29 15 بتروجيت 28 6 10 12 25 36 28 16 إنبي 28 5 12 11 29 37 27 17 الداخلية 29 4 14 11 31 41 26 18 النجوم 28 5 10 13 26 34 25

← آخر خبر: