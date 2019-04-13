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جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلى على المقاصة وهزيمة الزمالك من المصري

كتب سعيد كامل آخر تحديث

تغير شكل جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلى على مصر للمقاصة 2/ 1، وهزيمة الزمالك من المصري البورسعيدي بنفس النتيجة 2/ 1، وتصدر الأهلى قمة جدول ترتيب الدوري المصري لأول مرة منذ بداية المسابقة وبفارق نقطة عن الزمالك الذى تراجع للمركز الثاني، والفريقان متساويان فى عدد المباريات حيث خاض كل منهم 25 مباراة فاز الأهلى فى 18، وتعادل فى 4 وخسر 3، بينما فاز الزمالك فى 17 وتعادل فى 6، وخسر مباراتين.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثاني برصيد 57 نقطة، وفى المركز الثالث بيراميدز برصيد 57 نقطة متساوياً مع الزمالك ولكن فارق الأهداف لصالح الزمالك، وفى المركز الرابع المصري برصيد 45 نقطة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 40 نقطة، يليه مصر المقاصة السادس برصيد 40 نقطة أيضاً، ثم الإسماعيلي 36 نقطة، يليه الإنتاج الحربي 35 نقطة، ثم طلائع الجيش 34 نقطة، يليه الجونة والاتحاد السكندري 32 نقطة، ثم وادى دجلة وسموحة 31 نقطة، ثم حرس الحدود 29 نقطة، يليه بتروجيت 28 نقطة، ثم إنبي 27 نقطة، يليه الداخلية 26 نقطة، وفى المركز الأخير النجوم برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلى على المقاصة وهزيمة الزمالك من المصري

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالنقاط
1الأهلى 251843421658
2الزمالك 251762522257
3بيراميدز 271692532757
4المصري 2711124383145
5المقاولون العرب 2911711363140
6مصر المقاصة 2811710282940
7الإسماعيلي25997252536
8الإنتاج الحربي2981110313735
9طلائع الجيش2981011343434
10الجونة2871110334232
11الاتحاد السكندري2971111364932
12وادي دجلة 288713334231
13سموحة2961310283731
14حرس الحدود2961112253429
15بتروجيت2861012253628
16إنبي2851211293727
17الداخلية 2941411314126
18النجوم2851013263425

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عن الكاتب

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية وكلمة، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الزقازيق، معلم خبير كمبيوتر بالتربية والتعليم، وحالياً أعمل مدير مدرسة بردين التجارية بإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وحاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم شعبة كمبيوتر تعليمي من جامعة القاهرة، ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى مجالات الرياضة والتعليم والاقتصاد والفن وجميع المجالات.

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