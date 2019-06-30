جدول ترتيب المنتخبات قبل مباريات الجولة الأخيرة فى دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2019

انتهت مباريات الجولتين الأولى والثانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حالياً فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو وقد ضمنت 4 منتخبات الصعود لدور الستة عشر قبل مباريات الجولة الأخيرة وهى منتخبات مصر من المجموعة الأولي، ونيجيريا من المجموعة الثانية، والجزائر من المجموعة الثالثة، والمغرب من المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط لكل منهم.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وتقام مباريات المجموعة الثانية الساعة السادسة مساءً حيث يلتقى منتخب نيجيريا مع منتخب مدغشقر، ويلتقى منتخب بوروندي مع منتخب غينيا، كما تقام مباريات المجموعة الأولى فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة حيث يلتقى منتخب مصر مع منتخب أوغندا، ويلتقى منتخب زيمبابوي مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

جدول ترتيب المنتخبات قبل مباريات الجولة الأخيرة

المجموعة الأولي: تتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها أوغندا فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم زيمبابوي فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ثم الكونغو الديمقراطية فى المركز الرابع بدون نقاط.

المجموعة الثانية: تتصدر نيجيريا قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها مدغشقر فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم غينيا فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ثم بوروندي فى المركز الرابع بدون نقاط.

المجموعة الثالثة: تتصدر الجزائر قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها السنغال فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم كينيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم تنزانيا فى المركز الرابع بدون نقاط.

المجموعة الرابعة: تتصدر المغرب قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها كوت ديفوار فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم جنوب أفريقيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم ناميبيا فى المركز الرابع بدون نقاط.

المجموعة الخامسة: تتصدر مالي قمة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليها تونس فى المركز الثاني نقطتين، ثم جنوب أفريقيا فى المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم موريتانيا فى المركز الرابع نقطة واحدة.

المجموعة السادسة: تتصدر الكاميرون قمة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليها بنين فى المركز الثاني نقطتين، ثم غانا فى المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم غينيا بيساو فى المركز الرابع نقطة واحدة.