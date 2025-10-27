جدول ترتيب دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025.. عدد ميداليات السعودية والإمارات والكويت

تواصل جمهورية الصين تصدرها لجدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب حتى اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 وهو اليوم السادس من تلك الدورة التي تُقام في البحرين، كما تواصل الدول العربية الآسيوية ومنها الإمارات والسعودية والبحرين والعراق والكويت وقطر وسلطنة عمان حصد الميداليات للتقدم أكثر وأكثر في جدول الترتيب.

ميداليات العرب في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

حتى اليوم، تتصدر الإمارات ترتيب الدول العربية في جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوي للشباب بمجمع 13 ميدالية متنوعة منها 5 ذهبيات وهي في المركز السابع، تليها السعودية بمجموع 12 ميدالية منهم 3 ذهبيات والسعودية في المركز العاشر حاليًا، ثم البحرين في المركز الثاني عشر بمجموع 6 ميداليات، العراق في المركز الحادي عشر محققة حتى الآن 11 ميدالية، دولة الكويت حققت أمس أول ميدالية ذهبية.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأسيوية للشباب 2025

جمهورية الصين تنفرد بصدارة جدول الترتيب آسياد الشباب 2025 حتى اليوم 27 أكتوبر 2025 بمجموع 72 ميدالية منهم 37 ميدالية ذهبية، تليها أوزبكستان محققة 14 كميدالية ذهبية، تأتي في المركز الثالث تايلاند ولديها 13 ميدالية ذهبية.