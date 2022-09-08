جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023.. الشباب يشارك الهلال في العلامة الكاملة

بدأت بالفعل مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين روشن ورفع نادي الهلال رصيد نقاطه إلى النقطة التاسعة والعلامة الكاملة بعد فوزه على الفتح بهدف دون رد، نستعرض معكم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2022 من خلال متابعة نتائج تلك الجولة، حيث تسعى عدة فرق إلى مواصلة تحقيق العلامة الكاملة وهي الشباب وضمك والتعاون والطائي.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023

نجح الشباب في تحقيق ثالث فوز له على التوالي ومشاركة الهلال على قمة جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين 2023، الشباب نجح في تحقيق فوز كبير برباعية دون رد وإيقاف الطائي عند النقطة السادسة مؤقتًا، كما تقاسم العدالة مع الخليج نقطتي مباراة اليوم بينهما، في حين نجح نادي الوحدة في الجولة الثالثة من حصد ثلاث نقاط بعد فوزه على نادي أبها.