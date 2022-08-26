جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023/2022.. تعرف على مراكز الهلال والاتحاد والنصر والطائي

بدأت مسابقة الدوري السعودي مع نهاية شهر أغسطس 2022 تحمل إسمًا جديدًا وهو “دوري روشن” بمشاركة أندية القمة السعودية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2022 ومراكز الهلال والنصر والاتحاد والشباب والطائي وباقي فرق تلك المسابقة، هذا وقد فازت شركة روشن العقارية برعاية الدوري السعودي للمحترفين في عقد يستمر لمدة خمس سنوات بقيمة نصف مليار ريال.

جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي 2023/2022

بعد نهاية اليوم الثاني من جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2022 يتصدر نادي الشباب جدول المسابقة بعد فوزه العريض على الباطن بنتيجة 3-0، يتقاسم معه في الصدارة وبنفس فارق الأهداف نادي الاتحاد الذي تفوق على العدالة بثلاثية دون رد، نادي الهلال حقق نقاط الجولة الأولى كاملة بالفوز بثنائية على الخليج.

نادي الطائي يدخل في جدول ترتيب دوري روشن بقوة بعد تحقيق فوز هام على نادي الاتفاق العنيد بنتيجة 2-1، نادي ضمك يواصل تألقه الذي قدمه الموسم الماضي وبدأ المسابقة بالفوز على الفيحاء 1-0.