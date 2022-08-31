جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023/2022.. من يحسم الصدارة بعد الجولة الثانية؟

انطلق قطار الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “روشن” الجديد، حيث تبدأ الجولة من الأربعاء 31 أغسطس 2022 وتستمر على مدار أربعة أيام، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2022 من خلال نتائج الجولة الثانية المرتقبة، وتشهد المسابقة منافسة قوية بين كل الفرق المشاركة، حيث لا يضمن أي فريق نتيجة أي مباراة مهما كان المنافس.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023/2022

تبحث أندية الهلال والنصر والشباب والاتحاد والطائي والتعاون وضمك وأبها عن تعزيز صدارتهم وقمة جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2022 بعد فوزهم في الجولة الأولى، حيث لم تشهد الجولة السابقة أي تعادل، هذا وتبحث الأندية التي خسرت في افتتاحية دوري روشن عن تعديل المسار وبداية حصد النقاط والتقدم في جدول المسابقة.