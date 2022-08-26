جدول ترتيب دوري زين الكويتي 2023/2022.. تعرف على مراكز الفرق في الجولة الأولى

بدأت مسابقة الدوري الممتاز الكويتي لهذا العام رسميًا يوم الخميس 25 أغسطس 2022 وتحمل اسم “دوري زين”، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب دوري زين الكويتي الممتاز 2023/2022 وترتيب الفرق الكويت والعربي والقادسية وباقي الأندية المشاركة، حيث تشارك في البطولة بنظامها الجديد 10 أندية، تتنافس جميعًا على هذا اللقب الهام.

جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي 2023/2022

شهدت الجولة الأولى تعثر كلا من الكويت والعربي، في بداية المشوار نحو قمة جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي الممتاز 2023/2022، احيث بدأ النادي العربي المسابقة بالتعادل 1-1 مع نادي النصر، في حين حقق نادي الجهراء أقوى مفاجآت البطولة بالفوز على الكويت حامل اللقب 1-0، نادي السالمية حقق أول نقاطه الثلاثة بالفوز على التضامن بهدف دون رد.

نادي القادسية يواجه الساحل حاليًا، ويتقدم القادسية، وهو في طريقه لصدارة ترتيب فرق زين الكويتي في الجولة الأولى من المسابقة، يذكر أن مباريات الجولة الأولى تُختتم السبت بمباراة كاظمة والفحيحيل.