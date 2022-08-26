جدول ترتيب دوري زين الكويتي 2023/2022.. تعرف على مراكز الفرق في الجولة الأولى

بواسطة محمود عطا الله
جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي

بدأت مسابقة الدوري الممتاز الكويتي لهذا العام رسميًا يوم الخميس 25 أغسطس 2022 وتحمل اسم “دوري زين”، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب دوري زين الكويتي الممتاز 2023/2022 وترتيب الفرق الكويت والعربي والقادسية وباقي الأندية المشاركة، حيث تشارك في البطولة بنظامها الجديد 10 أندية، تتنافس جميعًا على هذا اللقب الهام.

جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي 2023/2022

شهدت الجولة الأولى تعثر كلا من الكويت والعربي، في بداية المشوار نحو قمة جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي الممتاز 2023/2022، احيث بدأ النادي العربي المسابقة بالتعادل 1-1 مع نادي النصر، في حين حقق نادي الجهراء أقوى مفاجآت البطولة بالفوز على الكويت حامل اللقب 1-0، نادي السالمية حقق أول نقاطه الثلاثة بالفوز على التضامن بهدف دون رد.

نادي القادسية يواجه الساحل حاليًا، ويتقدم القادسية، وهو في طريقه لصدارة ترتيب فرق زين الكويتي في الجولة الأولى من المسابقة، يذكر أن مباريات الجولة الأولى تُختتم السبت بمباراة كاظمة والفحيحيل.

جدول ترتيب الدوري الكويتي 2022
المركز الفريق لعب فارق الأهداف النقاط
1 القادسية 2-1 1 1 3
2 الجهراء 1 1 3
3 السالمية 1 1 3
4 العربي 1 0 1
5 النصر 1 0 1
6 كاظمة 0
7 الفحيحيل 0
8 الكويت 1 -1 0
9 التضامن 1 -1 0
10 الساحل 1-2 1 -1 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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