جدول ترتيب دوري كرة السلة الكويتي 2023/2022.. سباق قوي على الصدارة

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب فرق دوري كرة السلة الكويتي 2023 ترتيب فرق دوري كرة السلة الكويتي 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق دوري كرة السلة الكويتي 2023/2022 جاليًا حتى معرفة بطل تلك المسابقة الهامة، يشارك في دوري كرة السلة الكويتي لهذا الموسم 11 ناديًا، حيث تُقام البطولة هذه المرة بنظام الدمج، حامل لقب الدوري الكويتي وبطل المسابقة الموسم الماضي هو نادي الكويت، ينافسه على لقب النسخة الحالية نادي كاظمة والقادسية وباقي الفرق المشاركة.

جدول ترتيب دوري كرة السلة الكويتي 2023 حاليًا

سوف تظهر النقاط في جدول ترتيب فرق دوري كرة السلة الكويتي 2022-2023 بداية من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022، حيث تنطلق بطولة الدوري من هذا اليوم، بداية المباريات ستكون مقابلة العربي مع الصليبيخات، كما يلتقي في اليوم الافتتاحي نادي الجهراء مع اليرموك، هذا ونظام الدوري يقضي بتأهل الأندية الأوائل إلى الدور الثاني من البطولة.

ترتيب فرق دوري كرة السلة الكويتي 2023
الفريق فارق النقاط
الجهراء
العربي
الكويت
القادسية
القرين
الشباب
النصر
التضامن
كاظمة
الصليبخات
اليرموك
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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