جدول ترتيب دوري كرة السلة الكويتي 2023/2022.. سباق قوي على الصدارة

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق دوري كرة السلة الكويتي 2023/2022 جاليًا حتى معرفة بطل تلك المسابقة الهامة، يشارك في دوري كرة السلة الكويتي لهذا الموسم 11 ناديًا، حيث تُقام البطولة هذه المرة بنظام الدمج، حامل لقب الدوري الكويتي وبطل المسابقة الموسم الماضي هو نادي الكويت، ينافسه على لقب النسخة الحالية نادي كاظمة والقادسية وباقي الفرق المشاركة.

جدول ترتيب دوري كرة السلة الكويتي 2023 حاليًا

سوف تظهر النقاط في جدول ترتيب فرق دوري كرة السلة الكويتي 2022-2023 بداية من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022، حيث تنطلق بطولة الدوري من هذا اليوم، بداية المباريات ستكون مقابلة العربي مع الصليبيخات، كما يلتقي في اليوم الافتتاحي نادي الجهراء مع اليرموك، هذا ونظام الدوري يقضي بتأهل الأندية الأوائل إلى الدور الثاني من البطولة.