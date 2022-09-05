جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2023.. تعرف على مركز الأهلي بعد فوزه على الخلود في الجولة 3

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2023/2022 وهو دوري الدرجة الأولى وذكر من خلال نتائج الجولة الثالثة من تلك المسابقة، هذا وتشهد تلك الجولة مباريات قوية وصعبة، أهم تلك اللقاءات مباراة الأهلي والتي يستضيف فيها نادي الخلود أحد الفرق المتصدرة لجدول ترتيب المسابقة بعد الجولتين الأولى والثانية.

جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2023

نجح النادي الأهلي في تحسين مركزه داخل جدول ترتيب فرق دوري يلو السعودي 2023 دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد الفوز على نادي الخلود بهدف دون رد، ليكون الأهلي قد حقق أول فوز له، بعد خسارة وتعادل في الجولتين السابقتين، ليرتفع رصيد نقاط الأهلي إلى أربع نقاط، ويتوقف رصيد نادي الخلود عن ست نقاط، هذا وقد تصدر الحزم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي مؤقتًا برصيد تسع نقاط بعد الفوز اليوم على نجران بنتيجة 4-1.