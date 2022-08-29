جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2023/2022.. مسابقة الدرجة الأولى الجولة 2

انطلقت الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي الإثنين 29 أغسطس 2022 وتستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يُسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق دوري يلو السعودي 2022-2023 من خلال نتائج مباريات الجولة الثانية، والتي سوف تشهد منافسة قوية، بين الفرق التي تُريد مواصلة الانتصارات، والفرق التي تريد تعويض إخفاق الجولة السابقة من المسابقة.

جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2023/2022 الجولة 2 من الدرجة الأولى

يسعى النادي الأهلي إلى الصعود لقمة جدول ترتيب فرق دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023/2022 بعد تعثره في الجولة الماضية أمام القيصومة بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بجدة، في حين تسعى أندية الأخدود والخلود والفيصلي والحزم تعزيز صدارتها لجدول الترتيب والوصول للنقطة السادسة، أندية الفيصلي والحزم تنافس النادي الأهلي على لقب دوري يلو 2023 لهذا العام.