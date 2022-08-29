جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2023/2022.. مسابقة الدرجة الأولى الجولة 2

بواسطة محمود عطا الله
جدول ترتيب فرق دوري يلو السعودي 2023 الدرجة الأولى جدول ترتيب فرق دوري يلو السعودي 2023 الدرجة الأولى

انطلقت الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي الإثنين 29 أغسطس 2022 وتستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يُسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق دوري يلو السعودي 2022-2023 من خلال نتائج مباريات الجولة الثانية، والتي سوف تشهد منافسة قوية، بين الفرق التي تُريد مواصلة الانتصارات، والفرق التي تريد تعويض إخفاق الجولة السابقة من المسابقة.

جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2023/2022 الجولة 2 من الدرجة الأولى

يسعى النادي الأهلي إلى الصعود لقمة جدول ترتيب فرق دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023/2022 بعد تعثره في الجولة الماضية أمام القيصومة بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بجدة، في حين تسعى أندية الأخدود والخلود والفيصلي والحزم تعزيز صدارتها لجدول الترتيب والوصول للنقطة السادسة، أندية الفيصلي والحزم تنافس النادي الأهلي على لقب دوري يلو 2023 لهذا العام.

جدول ترتيب فرق دورى يلو الدرجة الأول السعودى 2023-1444
المركز النادى لعب فرق الاهداف النقاط
1 الخلود 1 3 3
2 الأخدود 1 2 3
3 الحزم 1 1 3
4 الفيصلي 1 1 3
5 العربي 1 0 1
6 أحد 1 0 1
7 نجران 1 0 1
8 الجبلين 1 0 1
9 الساحل 1 0 1
10 هجر 1 0 1
11 الأهلي 1 0 1
12 القيصومة 1 0 1
13 العروبة 0 0 0
14 الشعلة 0 0 0
15 الرياض 1 -1 0
16 جدة 1 -1 0
17 القادسية 1 -2 0
18 العين 1 -3 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

جدول دوري يلو السعودي 2023/2022.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية

أخبار الرياضة

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة بوهران – ربع…