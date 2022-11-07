جدول ترتيب دوري يلو 2023.. تعرف على مركز الأهلي في الدرجة الأولى السعودي

تتواصل جولات دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) لهذا الموسم الذي يشارك فيه النادي الأهلي وعدد من الأندية القوية التي تتنافس للفوز باللقب والصعود لدوري المحترفين من جديد، هذا ونقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب دوري يلو 2023 السعودي ومركز الأهلي في تلك المسابقة، تتنافس على قمة جدول الترتيب أندية الفيصلي والأخدود والحزم والعربي والأهلي والقيصومة.
جدول ترتيب فرق دوري يلو 2023 ومركز النادي الأهلي
- يتصدر جدول ترتيب فرق دوري يلو 2023 الدرجة الأولى السعودي حاليًا نادي الفيصلي الذي يُقدم عروض قوية، رصيد الفيصلي بعد قبل الجولة القادمة 22 نقطة في المركز الأول، يليه نادي الأخدود وله 21 نقطة، في المركز الثالث بعد الجولات السابقة يأتي نادي الحزم برصيد 20 نقطة.
- ترتيب الأهلي في دوري يلو حاليًا بعد 10 جولات يأتي في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، وللأهلي مباراتين مؤجلتين مع الفيصلي والجبلين.
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- يقود الأهلي في دوري يلو المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
- مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو الجولة 11 أمام العين ستكون مؤجلة.
- جدول ترتيب دوري يلو 2023:
1- الفيصلي 22 نقطة.
2- الأخدود 21 نقطة.
3- الحزم 21 نقطة.
4- العربي 16 نقطة.
5- الأهلي 15 نقطة.
6- القيصومة 15 نقطة.
7- جدة 15 نقطة.
8- الجبلين 14 نقطة.
9- الخلود 13 نقطة.
10- هجر 12 نقطة.
11- الساحل 12 نقطة.
12- العروبة 12 نقطة.
13- أحد 11 نقطة.
14- الرياض 10 نقاط.
15- الشعلة 9 نقاط.
16- القادسية 9 نقاط.
17- العين 8 نقاط.
18- نجران 4 نقاط.