جدول ترتيب دوري يلو 2023/2022.. اليوم الأول من دوري الدرجة الأولى السعودي

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب دوري يلو 2023/2022 وهو دور الدرجة الأولى السعودي الذي يشارك فيه 18 ناديًا يبحثون جميعًا عن التأهل للدوري الممتاز، يشهد دوري يلو 1444 أندية سعودية عريقة، يأتي في مقدمتها النادي الأهلي أحد أهم المرشحين للفوز بالمسابقة هذا الموسم، وأيضا نادي الفيصلي ونادي القادسية، وغيرها من الأندية الكبيرة.

جدول ترتيب فرق دوري يلو 2023/2022

مع أول أيام البطولة، جاءت أربعة أندية على قمة جدول ترتيب فرق دوري يلو (الدرجة الأولى السعودي) 2022-2023، حيث أقيمت مباراتين كانت نتيجتهما التعادل، وعن سبب إلغاء وعدم إقامة مباراة الشعلة والعروبة اليوم هو عدم اكتمال قائمة العروبة حيث كان عدد اللاعبين في قائمة الفريق 12 لاعبًا فقط، وقد تعادل أحد مع نجران بنتيجة 1-1، في حين تعادل العربي وهجر بنتيجة 2-2.

يفتتح النادي الأهلي مشواره في دوري الدرجة الأولى السعودي غدًا الأربعاء، بمواجهة نادي القيصومة في جدة، مباريات دوري يلو منقولة على القنوات الرياضية السعودية الأولى والثانية.