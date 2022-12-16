جدول ترتيب فرق دوري روشن 2023.. تعرف على مركز الهلال والنصر والاتحاد في المسابقة السعودية

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب فرق دوري روشن 2023 ترتيب فرق دوري روشن 2023

تعود عجلة مباريات دوري روشن السعودي للدوران من جديد، بعد فترة توقف شهدتها المسابقة بسبب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي 2023 وترتيب الهلال والنصر والاتحاد والشباب حاليًا، حيث يشهد جدول ترتيب المسابقة منافسات قوية في قمة الجدول وفي القاع.

جدول ترتيب فرق دوري روشن 2023 حاليًا

النصر يصعد إلى قمة جدول ترتيب فرق دوري روشن السعود 2023 جاليًا بصورة مؤقتة، بعد فوز على الرائد برباعية ليصل إلى النقطة 22، وذلك بالتساوي مع نادي الشباب صاحب نفس الرصيد وله مباراة مؤجلة مع الاتحاد.

نادي الهلال يصعد للنقطة 20 والمركز الثالث بفارق الأهداف عن التعاون، يذكر أن سبب تأجيل مباراة الاتحاد والشباب هو مشاركة عبد الرزاق حمدالله في بطولة كأس العالم مع منتخب المغرب.

جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2022
المركز النادي لعب فارق الأهداف النقاط
1 النصر 9 18 22
2 الشباب 8 18 22
3 الهلال 9 10 20
4 التعاون 9 8 20
5 الاتحاد 8 9 18
6 ضمك 9 8 16
7 الطائي 9 0 15
8 أبها 9 -5 13
9 الفتح 8 4 12
10 الاتفاق 9 3 10
11 الرائد 9 -6 9
12 الوحدة 8 -5 7
13 الفيحاء 9 -11 5
14 العدالة 9 -13 4
15 الخليج 9 -13 4
16 الباطن 9 -22 1
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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