جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي 2023/2022.. من يتصدر بعد الجولة الثانية؟

نستعرض معكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب دوري زين الكويتي 2023/2022 من خلال مباريات الجولة الثانية والتي تشهد مواجهات مرتقبة، من المواجهات المهمة خلال الجولة الثانية في الدوري الكويتي، مباراة العربي والسالمية، ومباراة الجهراء وكاظمة، في حين يبحث القادسية والكويت عن الفوز لكن المهمة لن تكون سهلة.

جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي 2023/2022

تبحث أندية القادسية وكاظمة والجهراء والسالمية عن تعزيز صدارتها لقمة جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي 2023 من خلال مباريات الجولة الثانية، ستكون مباراة الجهراء وكاظمة مثال حي على ذلك، حيث فوز أي منهما يجعله ينفرد بالصدارة، نادي الكويت حامل اللقب خسر في الجولة الأولى من الجهراء، ويبحث عن أول فوز له عندما يلتقي التضامن، العربي الذي تعادل في الجولة السابقة سوف يُقابل السالمية في مباراة صعبة.