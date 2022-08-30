جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي 2023/2022.. من يتصدر بعد الجولة الثانية؟

بواسطة محمود عطا الله
جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي 2023 جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي 2023

نستعرض معكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب دوري زين الكويتي 2023/2022 من خلال مباريات الجولة الثانية والتي تشهد مواجهات مرتقبة، من المواجهات المهمة خلال الجولة الثانية في الدوري الكويتي، مباراة العربي والسالمية، ومباراة الجهراء وكاظمة، في حين يبحث القادسية والكويت عن الفوز لكن المهمة لن تكون سهلة.

جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي 2023/2022

تبحث أندية القادسية وكاظمة والجهراء والسالمية عن تعزيز صدارتها لقمة جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي 2023 من خلال مباريات الجولة الثانية، ستكون مباراة الجهراء وكاظمة مثال حي على ذلك، حيث فوز أي منهما يجعله ينفرد بالصدارة، نادي الكويت حامل اللقب خسر في الجولة الأولى من الجهراء، ويبحث عن أول فوز له عندما يلتقي التضامن، العربي الذي تعادل في الجولة السابقة سوف يُقابل السالمية في مباراة صعبة.

جدول ترتيب دوري زين الكويتي 2022
المركز الفريق لعب فارق الأهداف النقاط
1 كاظمة 1 3 3
2 القادسية 1 1 3
3 السالمية 1 1 3
4 الجهراء 1 1 3
5 النصر 1 0 1
6 العربي 1 0 1
7 التضامن 1 -1 0
8 الكويت 1 -1 0
9 الساحل 1 -1 0
10 الفحيحيل 1 -3 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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