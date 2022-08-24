جدول ترتيب فرق دوري يلو 2023/2022.. نهاية الجولة الأولى من الدوري السعودي الدرجة 1

تنتهي بعد قليل مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودي “يلو”، حيث تُختتم مباريات تلك الجولة بالمباراة المرتقبة بين الأهلي والقيصومة في جدة، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق دوري يلو السعودي 2023/2022 وترتيب ومركز النادي الأهلي وباقي الفرق، ويلعب الأهلي في دوري يلو هذا الحدث في حدث قلما يحدث، بعد هبوطه الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جدول ترتيب دوري يلو 2023/2022

قبل معرفة نتيجة مباراة الأهلي والقيصومة، تتصدر أندية الخلود والأخدود والفيصلي والحزم جدول ترتيب فرق دوري يلو 2023/2022 السعودي، ومازالت مباريات اليوم الثالث من الجولة الأولى قائمة، نادي الخلود حقق الفوز على العين 3-0، الأخدود حقق الفوز على القادسية بنتيجة 3-1، ولم تُقام مباراة الشعلة والعروبة بسبب عدم اكتمال قائمة العروبة.

أندية هجر وأحد ونجران والجبلين والساحل والعربي حققت نقطة واحدة من تعادلات الجولة الأولى من دوري يلو السعودي الذي يشهد مباريات قوية مع بداية مما يُبشر بموسم جيد هذا العام، النادي الأهلي يبحث عن حسم لقب يلو ومن ثم العودة لدوري الأضواء من جديد.