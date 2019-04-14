جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري السعودي 2018-19 بعد انطلاق الجولة 27

سيتم صعود الفائزين بالمركز الأول والثاني لدور مجموعات دوري أبطال آسيا، وبالنسبة لصاحب المركز الثالث فسيدخل الدور التمهيدي من المسابقة الأقوى في القارة الصفراء، وثلاثي المجموعة سيهبطون للدرجة الأدنى، فيما سيخوض صاحب المركز 13 المُلحق وإذا خسره سيهبط مع الثلاثي.

سوف نعرض لكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 حتى الآن.

جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019

بعد انطلاق الجولة ال 27 في الدوري السعودي يوم الخميس 11 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 6 شعبان 1440 هجرياً، حيث بدأت بالمواجهة بين الاتفاق والفتح وانتهت بالتعادل سلبياً بدون أهداف، وفي اللقاء الثاني انتصر الشباب على الباطن.كما قد لعب الهلال الأهلي في هذه الجولة في كلاسيكو و انتهت بانتصار الموج الأزرق بهدف مقابل لا شيء، فعاد للصدارة مؤقتاً على حساب النصر، وفي نفس التوقيت واجه الوحدة الفيصلي وخسر منه بهدفين لهدف.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 27 19 6 2 62 29 +33 63 2 النصر 27 19 4 4 59 26 +33 61 3 الشباب 27 14 8 5 35 22 +13 50 4 التعاون 27 14 7 6 57 30 +27 49 5 الأهلي 27 14 4 9 56 38 +18 46 6 الفيصلي 27 11 7 9 45 38 +7 40 7 الوحدة 27 11 6 10 33 33 0 39 8 الفتح 27 8 11 8 30 30 0 35 9 الاتفاق 27 8 9 10 40 47 −75 33 10 الرائد 27 8 7 12 29 47 −18 31 11 الحزم 27 7 9 11 31 43 −12 30 12 الاتحاد 27 7 7 13 36 42 −6 28 13 الفيحاء 27 8 4 15 28 46 −18 28 14 القادسية 27 8 3 16 32 43 −11 27 15 الباطن 27 6 4 17 26 50 −24 22 16 أحد 27 3 6 18 22 57 −35 15

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2018-19

مازال عبد الرزاق حمد الله التألق في كلاسيكو النصر ضد الاتحاد وسجل هدفي العالمي، وأصبح رصيده 27 هدفاً في المركز الأول، وأصبح الفارق بينه وبين جوميس وتاوامبا المشتركين في المركز الثاني 8 أهداف.

الترتيب اللاعب الأهداف 1 عبد الرزاق حمد الله – النصر 27 =2 لياندري تاوامبا – التعاون 19 =2 بافيتيمبي جوميز – الهلال 19 =4 عمر السومة – الأهلي 16 =4 دجانيني تافاريس – الأهلي 16 6 كريستيان خوانكا – الاتفاق 15 7 عبد الفتاح آدم – التعاون 12 =8 صالح الشهري – الرائد 11 =8 دانيلو أسبريا – الفيحاء 11 =8 فهد المولد – الاتحاد 11 11 محمد الصيعري – الحزم 10

نتائج مباريات الجولة 27 من دوري المحترفين السعودي