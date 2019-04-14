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جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري السعودي 2018-19 بعد انطلاق الجولة 27

كتب منة مجدي آخر تحديث

سيتم صعود الفائزين بالمركز الأول والثاني لدور مجموعات دوري أبطال آسيا، وبالنسبة لصاحب المركز الثالث فسيدخل الدور التمهيدي من المسابقة الأقوى في القارة الصفراء، وثلاثي المجموعة سيهبطون للدرجة الأدنى، فيما سيخوض صاحب المركز 13 المُلحق وإذا خسره سيهبط مع الثلاثي.

سوف نعرض لكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 حتى الآن.

جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019

بعد انطلاق الجولة ال 27 في الدوري السعودي يوم الخميس 11 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 6 شعبان 1440 هجرياً، حيث بدأت  بالمواجهة بين الاتفاق والفتح  وانتهت بالتعادل سلبياً بدون أهداف، وفي اللقاء الثاني انتصر الشباب على الباطن.كما قد لعب الهلال الأهلي في هذه الجولة في كلاسيكو و انتهت بانتصار الموج الأزرق بهدف مقابل لا شيء، فعاد للصدارة مؤقتاً على حساب النصر، وفي نفس التوقيت واجه الوحدة الفيصلي وخسر منه بهدفين لهدف.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018:

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

الهلال

27

19

6

2

62

29

+33

63

2

النصر

27

19

4

4

59

26

+33

61

3

الشباب

27

14

8

5

35

22

+13

50

4

التعاون

27

14

7

6

57

30

+27

49

5

الأهلي

27

14

4

9

56

38

+18

46

6

الفيصلي

27

11

7

9

45

38

+7

40

7

الوحدة

27

11

6

10

33

33

0

39

8

الفتح

27

8

11

8

30

30

0

35

9

الاتفاق

27

8

9

10

40

47

−75

33

10

الرائد

27

8

7

12

29

47

−18

31

11

الحزم

27

7

9

11

31

43

−12

30

12

الاتحاد

27

7

7

13

36

42

−6

28

13

الفيحاء

27

8

4

15

28

46

−18

28

14

القادسية

27

8

3

16

32

43

−11

27

15

الباطن

27

6

4

17

26

50

−24

22

16

أحد

27

3

6

18

22

57

−35

15

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2018-19

مازال عبد الرزاق حمد الله التألق في كلاسيكو النصر ضد الاتحاد وسجل هدفي العالمي، وأصبح رصيده 27 هدفاً في المركز الأول، وأصبح الفارق بينه وبين جوميس وتاوامبا المشتركين في المركز الثاني 8 أهداف.

الترتيباللاعبالأهداف
1عبد الرزاق حمد الله – النصر 27
=2لياندري تاوامبا –  التعاون 19
=2بافيتيمبي جوميز – الهلال 19
=4عمر السومة –  الأهلي 16
=4دجانيني تافاريس –  الأهلي 16
6كريستيان خوانكا –  الاتفاق 15
7عبد الفتاح آدم –   التعاون 12
=8صالح الشهري – الرائد 11
=8دانيلو أسبريا – الفيحاء 11
=8فهد المولد –   الاتحاد 11
11محمد الصيعري –  الحزم 10
نتائج مباريات الجولة 27 من دوري المحترفين السعودي
المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الاتفاق – الفتحالخميس 11 أبريل 2019،
6 شعبان 1440،
18:40 السعودية، 15:40 مصر		0-0استاد الأمير محمد بن فهد
الباطن – الشباب الخميس 11 أبريل 2019،
6 شعبان 1440،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		2-1استاد نادي الباطن
الحزم – الرائدالخميس 11 أبريل 2019،
6 شعبان 1440،
20:30 السعودية، 19:30 مصر		0-1استاد نادي الحزم
التعاون – القادسيةالجمعة 12 أبريل 2019،
7 شعبان 1440،
19:05 السعودية، 18:05 مصر		0-2مدينة الأمير عبد الله الرياضية ببريدة
أحد – الفيحاء الجمعة 12 أبريل 2019،
7 شعبان 1440،
19:20 السعودية، 18:20 مصر		3-1استاد الأمير محمد بن عبد العزيز
الأهلي – الهلال الجمعة 12 أبريل 2019،
7 شعبان 1440،
20:45 السعودية، 19:45 مصر		1-0مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”
الوحدة – الفيصلي
الجمعة 12 أبريل 2019،
7 شعبان 1440،
20:45 السعودية، 19:45 مصر		2-1استاد الملك عبد العزيز
النصر – الاتحاد السبت 13 أبريل 2019،
8 شعبان 1440،
18:50 السعودية، 17:50 مصر		3-2استاد الملك فهد الدولي

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منة مجدي

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