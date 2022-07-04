جدول ترتيب لاعبي التنس 2022.. التصنيف العالمي للمحترفين لشهر يوليو ATP

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب لاعبي التنس 2022 فردي الرجال لشهر يوليو وهو التصنيف العالمي الذي تُصدره دوريًا رابطة محترفي التنس (ATP)، ودائمًا ما تشهد قائمة العشرة الأوائل منافسة كبيرة بين نجوم اللعبة، وتبادل في المراكز، كما تشهد دائمًا لعبة التنس الأرضي نجوم عالميون جدد، هذا ونقدم لكم نقاط كل لاعب، والتي تزيد كلمًا حقق نجم من النجوم بطولة ولقب جديد.

جدول ترتيب لاعبي التنس 2022 التصنيف العالمي

خلال شهر يوليو الجاري، يتصدر الروسي ميدفيديف جدول ترتيب التصنيف العالمي لمحترفي التنس 2022 الصادر عن ATP برصيد نقاط 7955 نقطة، يأتي لاعب التنس الألماني زفيريف في المركز الثاني برصيد 7030 حاليًا، في المركز الثالث يأتي الصربي نوفاك ديوكوفيتش ورصيده 6770 نقطة حاليًا، الأسطورة نادال يأتي في المركز الرابع برصيد 6525 نقطة حاليًا، يذكر أن هذا الترتيب سوف يتغير بعد بطولة ويمبلدون 2022.

اليوناني الصاعد تيتيباس يأتي في المركز الخامس برصيد 5150، السادس في جدول ترتيب لاعبي التنس يوليو 2022 يأتي النرويجي كاسبر رود برصيد 5050 نقطة، ثم الأسباني كارلوس ألكاراز، ثم الروسي روبليف.