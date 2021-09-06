جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم آسيا 2022 الأولى والثانية

نُقدم من خلال هذا التقرير تطورات جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم في آسيا 2022 في المرحلة الثالثة والأخيرة من تلك التصفيات، وتضم هذه المرحلة مجموعتين أولى وثانية، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد بنهاية التصفيات بطل ووصيف كل مجموعة إلى مونديال قطر 2022، ويتأهل أفضل ثالث إلى الملحق العالمي، والمجموعات الآسيوية هي:

المجموعة الأولى: العراق، سوريا، كوريا الجنوبية، الإمارات، إيران، لبنان.

المجموعة الثانية: عمان، اليابان، السعودية، أستراليا، فيتنام، الصين.

جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم آسيا 2022

المجموعة الأولى:

بعد الجولة الأولى تصدر منتخب إيران جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بعد الفوز على سوريا في طهران بنتيجة 1-0، بينما يمتلك كل منتخب من العراق والإمارات وكوريا الجنوبية ولبنان نقطة واحدة، حيث تعادلت الإمارات على ملعبها مع لبنان بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادلت كوريا الجنوبية على ملعبها مع العراق.

المجموعة الثانية:

على عكس المجموعة الأولى، فقد شهدت المجموعة الثانية ثلاثة انتصارات في الجولة الأولى، حيث يتصدر منتخب أستراليا جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم آسيا 2022 بعدما تغلب على الصين 3-0 وحصل على ثلاث نقاط، ومنتخب السعودية الثاني بفارق الأهداف بعدما تغلب على فيتنام بنتيجة 3-1، منتخب عمان لديه ثلاث نقاط من الفوز على اليابان بنتيجة 1-0.

جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا الترتيب المنتخب فارق الأهداف النقاط 1 إيران 1 3 2 الإمارات 0 1 3 كوريا الجنوبية 0 1 4 العراق 0 1 5 لبنان 0 1 6 سوريا -1 0