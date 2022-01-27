جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم آسيا 2022.. مراكز السعودية والعراق وسوريا والإمارات

تُقام حاليًا مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا من خلال عشر مباريات غاية في الندية والمنافسة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم آسيا 2022 وموقف المجموعة الأولى التي تضم منتخباتنا العربية العراق وسوريا والإمارات، وترتيب المجموعة الثانية التي تضم منتخباتنا العربية السعودية وسلطنة عمان، يذكر أنه يتأهل بنهاية هذا الدور إلى مونديال قطر بطل ووصيف كل مجموعة، في حين يتأهل أفضل ثالث للملحق.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

تنتظر المنتخبات العربية مباريات حاسمة اليوم، جدول ترتيب مجموعة العراق وسوريا وهي المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم آسيا 2022 حاليا يتصدره المنتخب الإيراني قبل بداية الجولة السابعة برصيد 16 نقطة، ويلتقي منتخب إيران مع العراق بعد قليل، العراق وسوريا في المركزين الخامس والسادس برصيد 4 و 2 نقطة على التوالي، يجب على المنتخبين تحقيق نتيجة إيجابية اليوم.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم آسيا 2022 وهي المجموعة الثانية يتصدرها الأخضر السعودي برصيد 16 نقطة، ويلتقي المنتخب السعودي مع منتخب عمان بعد قليل، في حين حقق منتخب اليابان الفوز على الصين بنتيجة 2-0 ليقفز للنقطة 15، منتخب أستراليا حقق فوزً كبيرا على فيتنام بنتيجة 4-0 ليكون عند النقطة 14.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم آسيا 2022 المنتخب النقاط كوريا 17 إيران 14 الإمارات 6 لبنان 5 العراق 4 سوريا 2