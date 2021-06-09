جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا

دخلت المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2022 مراحلها الحاسمة والأخيرة، حيث يتنافس ما يقرب من 40 منتخبًا على 12 بطاقة للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، ونتابع معكم أسماء المنتخبات المتأهلة للمرحلة القادمة والأخيرة، هذا وتتنافس منتخبات عربية وخليجية في تلك التصفيات وتنافس وبقوة على حظوظ التأهل، هذا وقد نجح المنتخب السوري كأول منتخب عربي يتأهل للتصفيات الأخيرة عن القارة الآسيوية.

نظام تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا

عدل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم مونديال 2022، حيث لن تشارك قطر في المرحلة الأخيرة من التصفيات، وبعد حسم قطر المركز الأول في مجموعتها، قرر الاتحاد الآسيوي، أن يتأهل إلى المرحلة الأخيرة، سبعة منتخبات من أصحاب المركز الأول، وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، وبسبب انسحاب كوريا الشمالية، قرر الاتحاد حذف نتائج المنتخبات صاحبة المركز الأخير في كل مجموعة.

جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

ترتيب مجموعة سوريا:

حسم المنتخب السوري التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات بعد فوزه ببطولة المجموعة الأولى، بينما يبقى للمنتخب الصيني أمل في الفوز بإحدى بطاقات المركز الثاني الخمسة.

ترتيب مجموعة الكويت والأردن في التصفيات:

يسير المنتخب الأسترالي نحو حسم المركز الأول والتأهل مباشرة إلى المرحلة القادمة من التصفيات، بينما يتنافس الكويت والأردن على إحدى بطاقات المركز الثاني، وستكون مباراة الكويت والأردن يوم الجمعة فاصلة بين المنتخبين.

ترتيب مجموعة سوريا المنتخب لعب نقاط سوريا 7 21 الصين 5 10 الفلبين 5 7 المالديف 6 6 غوام 7 0

ترتيب مجموعة العراق المنتخب لعب نقاط العراق 6 14 إيران 6 12 البحرين 7 12 كونج 6 5 كمبوديا 7 1

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات المونديال 2022:

هي المجموعة الثالثة، فازت إيران في الجولة الماضية على البحرين، وقلصت الفارق مع العراق على صدارة المجموعة، الجولة الأخيرة من تلك المجموعة، سوف تجمع بين العراق وإيران في مباراة مرتقبة.

ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات:

واصل الأخضر السعودي حفاظه على صدارة المجموعة الرابعة، بينما يواصل منتخب أوزبكستان ملاحقته للأخضر على المركز الأول، الجولة الأخيرة من تلك المجموعة سوف تشهد القمة المرتقبة بين السعودية وأوزبكستان.

ترتيب مجموعة العراق المنتخب لعب نقاط العراق 6 14 إيران 6 12 البحرين 7 12 كونج 6 5 كمبوديا 7 1

ترتيب مجموعة السعودية المنتخب لعب نقاط السعودية 6 14 أوزبكستان 6 12 فلسطين 7 7 سنغافورة 7 7 اليمن 6 5

ترتيب مجموعة عمان:

حسم منتخب قطر صدارة تلك المجموعة، بينما حسم منتخب عمان المركز الثاني، لكن ينبغي على المنتخب العماني حصد كل النقاط القادمة له، حتى ينافس على إحدى بطاقات المركز الثاني في تصفيات كأس العالم الآسيوية.

ترتيب مجموعة الإمارات تصفيات كأس العالم 2022:

هي المجموعة السابعة، وتشهد منافسة قوية على المركز الأول بين الإمارات وفيتنام، بعد ست جولات يتصدر المنتخب الفيتنامي المجموعة، بفارق نقطتين عن منتخب الإمارات صاحب المركز الثاني، الجولة الأخيرة سوف تشهد مقابلة الإمارات وفيتنام.

ترتيب مجموعة قطر المنتخب لعب نقاط قطر 8 22 عمان 6 12 أفغانستان 7 5 الهند 6 3 بنجلاديش 6 2