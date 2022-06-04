جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022.. مراكز العراق والسعودية والكويت وقطر والإمارات الأولمبي

تتواصل مباريات الدور الأول من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية المقامة حاليًا في دولة أوزبكستان خلال شهر يونيو 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 ومراكز منتخبات العراق الأولمبي والكويت والسعودية والإمارات والأردن الأولمبي، وكل المنتخبات المشاركة في البطولة، يتكون كأس آسيا تحت 23 سنة من 4 مجموعات، يصعد للدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

ترتيب مجموعة قطر الأولمبي وهي المجموعة الأولى، سوف تشهد منافسة قوية، خاصة بعد خسارة إيران من تركمانستان في الجولة الثانية، ترتيب مجموعة العراق والكويت والأردن الأولمبي وهي المجموعة الثانية من مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة تشهد منافسة كبيرة، منتخب العراق الأولمبي تعادل في أول جولتين أمام الأردن والكويت.

ترتيب مجموعة السعودية والإمارات في بطولة آسيا تحت 23 سنة سوف تشهد منافسة قوية بين المنتخبين الخليجيين مع اليابان على بطاقتي التأهل، في حين يبدو أن منتخب طاجيكستان خارج المنافسة، بعد خسارته الكبيرة أمام السعودية في الجولة الأولى بخماسية دون رد.