جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022.. مراكز العراق والسعودية والكويت وقطر والإمارات الأولمبي

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 ترتيب مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

تتواصل مباريات الدور الأول من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية المقامة حاليًا في دولة أوزبكستان خلال شهر يونيو 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 ومراكز منتخبات العراق الأولمبي والكويت والسعودية والإمارات والأردن الأولمبي، وكل المنتخبات المشاركة في البطولة، يتكون كأس آسيا تحت 23 سنة من 4 مجموعات، يصعد للدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

ترتيب مجموعة قطر الأولمبي وهي المجموعة الأولى، سوف تشهد منافسة قوية، خاصة بعد خسارة إيران من تركمانستان في الجولة الثانية، ترتيب مجموعة العراق والكويت والأردن الأولمبي وهي المجموعة الثانية من مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة تشهد منافسة كبيرة، منتخب العراق الأولمبي تعادل في أول جولتين أمام الأردن والكويت.

ترتيب مجموعة السعودية والإمارات في بطولة آسيا تحت 23 سنة سوف تشهد منافسة قوية بين المنتخبين الخليجيين مع اليابان على بطاقتي التأهل، في حين يبدو أن منتخب طاجيكستان خارج المنافسة، بعد خسارته الكبيرة أمام السعودية في الجولة الأولى بخماسية دون رد.

ترتيب مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة  2022
المنتخب النقاط
المجموعة الأولى
أوزبكستان 3
تركمانستان 3
إيران 1
قطر 0
المجموعة الثانية
أستراليا 4
العراق 2
الأردن 1
الكويت 0
المجموعة الثالثة
كوريا الجنوبية 3
فيتنام 1
تايلاند 1
ماليزيا 0
المجموعة الرابعة
السعودية 3
اليابان 3
الإمارات 0
طاجيكستان 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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