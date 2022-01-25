تواصل الأندية عروضها القوية في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية 2022 أحدث البطولات الكروية في مصر، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات كأس الرابطة المصرية 2022 حيث تضم البطولة ثلاث مجموعات في كل مجموعة ستة أندية، تُقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دور واحد، يصعد إلى الدور قبل النهائي أبطال المجموعات وأفضل فريق من أصحاب المركز الثاني.

ترتيب مجموعات كأس الرابطة المصرية 2022

يشهد الدور الأول من البطولة وهو دور المجموعات خمس جولات، ترتيب فرق المجموعة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية 2022 بعد الجولة الثالثة يتصدرها نادي فيوتشر ثم الاتحاد السكندري ثم مصر المقاصة، المجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية وهي مجموعة الأهلي يتصدرها النادي الإسماعيلي ثم المقاولون وسموحة، والأهلي في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، لكن يمكن له أن يتدارك الموقف في أخر جولتين، ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة وهي المجموعة الثالثة يتصدرها نادي المحلة بعد ثلاث جولات، ثم إنبي وسيراميكا كليوباترا.