Take a fresh look at your lifestyle.


جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الفوز على اليمن

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعة السعودية تصفيات كأس العالم ترتيب مجموعة السعودية تصفيات كأس العالم

يتنافس منتخب السعودية بكل قوة مع منتخب أوزبكستان على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 مونديال قطر، بينما يتنافس معهما المنتخب الفلسطيني على بطاقة أفضل منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى المجموعات الثمانية.
إقرأ أيضًا: نظام تصفيات آسيا كأس العالم 2022
المرحلة الحالية من تصفيات آسيا لمونديال قطر 2022 هي المرحلة الثانية وقبل الأخيرة، حيث يأمل المنتخب السعودي في حسم صدارة ترتيب مجموعته الرابعة، ولتأهل إلى المرحلة الحاسمة والأخيرة، ليتأهل الأخضر السعودي لثاني مونديال على التوالي بعد كأس العالم الماضي في روسيا.

1 مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022
2 ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

تضم مجموعة السعودية في التصفيات الآسيوية خمسة منتخبات، وهي السعودية واليمن وفلسطين وأوزبكستان وسنغافورة، يقام بين فرق المجموعة دوري من دورين، بمجموع 10 جولات تنتظر الخضر السعودي مع تلك المنتخبات القوية، وأهم عقبة للأخضر مع المنتخب الأوزبكستاني العنيد.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

بعد الجولة السادسة والفوز على اليمن 3-0، يتصدر جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم المنتخب الأخضر برصيد 14 نقطة من ست مباريات، يليه منتخب أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، منتخب فلسطين في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من سبع مباريات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات المونديال.. إيران تسحق كمبوديا

أخبار الرياضة

المنتخبات المتأهلة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. من يشارك في المرحلة الأخيرة…

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وأوزبكستان والموعد

أخبار الرياضة

موعد مباراة المنتخب السعودي مع سنغافورة والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2021 اليورو عبر النايل سات

أخبار الرياضة

ننشر تفاصيل مباراة الإمارات وأندونيسيا في تصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة

أحدث تردد لشبكة قنوات تايم سبورت الرياضية على القمر الصناعي النايل سات 2021

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان وأفغانستان اليوم في تصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة

المنتخب المصري الأوليمبي وجنوب أفريقيا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل…

أخبار الرياضة

أسعار ورابط حجز تذاكر مباراة السعودية وسنغافورة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.