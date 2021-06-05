جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الفوز على اليمن

يتنافس منتخب السعودية بكل قوة مع منتخب أوزبكستان على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 مونديال قطر، بينما يتنافس معهما المنتخب الفلسطيني على بطاقة أفضل منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى المجموعات الثمانية.

إقرأ أيضًا: نظام تصفيات آسيا كأس العالم 2022

المرحلة الحالية من تصفيات آسيا لمونديال قطر 2022 هي المرحلة الثانية وقبل الأخيرة، حيث يأمل المنتخب السعودي في حسم صدارة ترتيب مجموعته الرابعة، ولتأهل إلى المرحلة الحاسمة والأخيرة، ليتأهل الأخضر السعودي لثاني مونديال على التوالي بعد كأس العالم الماضي في روسيا.

مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

تضم مجموعة السعودية في التصفيات الآسيوية خمسة منتخبات، وهي السعودية واليمن وفلسطين وأوزبكستان وسنغافورة، يقام بين فرق المجموعة دوري من دورين، بمجموع 10 جولات تنتظر الخضر السعودي مع تلك المنتخبات القوية، وأهم عقبة للأخضر مع المنتخب الأوزبكستاني العنيد.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

بعد الجولة السادسة والفوز على اليمن 3-0، يتصدر جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم المنتخب الأخضر برصيد 14 نقطة من ست مباريات، يليه منتخب أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، منتخب فلسطين في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من سبع مباريات.