جدول ترتيب ميداليات الألعاب الخليجية 2022.. الكويت تُغرد في الصدارة

دخلت دورة الألعاب الخليجية 2022 الثالثة بالكويت في الساعات الأخيرة والحاسمة لها، حيث تنتهي تلك الدورة مع نهاية يوم 31 مايو 2022، وقد نجحت الكويت في تحقيق تنظيم ناجح ومبهر لهذا الموعد الرياضي الكبير، وقبل يومين من نهاية الدورة، انفردت الكويت بصدارة جدول ترتيب ميداليات الألعاب الخليجية، ويبدو أنها تسير بخطى ثابتة لحسم بطولة تلك الدورة في نسختها الثالثة، يشارك في البطولة منتخبات الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، عدد ألعاب الدورة 17 لعبة جماعية وفردية.

جدول ترتيب ميداليات الألعاب الخليجية 2022

قبل يومين من نهاية الدورة، جاء منتخب الكويت في المركز الأول من جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية 2022، وبفارق 10 ميداليات ذهبية عن صاحب المركز الثاني منتخب البحرين، الإمارات تأتي في المركز الثالث، وتزاحم البحرين على المركز الثاني، في حين تأتي قطر في المركز الرابع، وتتنافس السعودية مع سلطنة عمان على المركز الخامس.

مازالت هناك منافسات وميداليات عديدة خلال اليومين الأخيرين من البطولة وخاصة في الكاراتية والمبارزة والتنس الأرضي ولعبة السلة 3 ضد 3، وكما ذكرنا في حققت النسخة الثالثة من الألعاب الخليجية بالكويت نجاحًا كبيرًا.