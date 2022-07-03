جدول ترتيب ميداليات البحر المتوسط 2022 بوهران

بواسطة محمود عطا الله
جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بوهران جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بوهران

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بوهران خلال الساعات الحاسمة والأخيرة من تلك الدورة التي تنتهي بنهاية يوم 5 يوليو 2022 الجاري، حيث يشهد جدول ميداليات الألعاب المتوسطية منافسة كبيرة على قمته والمركز الأول، في حين يشهد المركز الثالث منافسة كبيرة بين ثلاثة دول على الأقل، الدورة الحالية بمدينة وهران حققت نجاحًا كبيرًا من حيث الاستضافة والتنظيم وقوة المنافسات والأرقام الجديدة التي حُققت في الكثير من ألعاب الدورة.

جدول ترتيب ميداليات دورة البحر المتوسط 2022 بوهران

مازالت تركيا تحتفظ بصدارة جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بوهران حتى نهاية يوم 3 يوليو 2022، لكن إيطاليا تقترب منها أكثر وأكثر نحو تحقيق لقب البطولة المفضلة لديها، لكن تركيا تبدو أنها خصمًا عنيدًا في تلك النسخة، المركز الثالث تحافظ عليه الجزائر وربما تحسمه مع نهاية المنافسات، رصيد ميداليات الجزائر يزداد كل ساعة، وتلقى الجزائر منافسة قوية على المركز الثالث من قبل فرنسا وصربيا ومصر وإسبانيا.

الدول العربية تتقدم يومًا بعد يوم في جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب المتوسطية 2022، رصيد ميداليات المغرب وصل لذهبيتين إلى جانب رصيد كبير من الفضيات والبرونزيات بعد نهاية يوم 3 يوليو، تونس الثالث عربيًا في الجدول بعد الجزائر ومصر، ميداليات سوريا في ألعاب المتوسط قفزت لخمس ميداليات بعد نهاية يوم 3 يوليو منهم ذهبيتين.

جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 وهران
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
تركيا 41 23 27 91
إيطاليا 34 40 45 119
الجزائر 18 15 13 46
فرنسا 13 20 30 63
صربيا 12 5 8 25
إسبانيا 11 17 21 49
مصر 11 13 18 42
اليونان 9 5 8 22
البرتغال 6 8 7 21
تونس 5 7 12 24
قبرص 5 2 7 14
كرواتيا 4 6 8 18
سلوفينيا 4 6 8 18
سوريا 3 2 0 5
كوسوفو 3 0 3 6
المغرب 2 10 16 28
سان مارينو 2 1 3 6
ألبانيا 2 1 1 4
البوسنة 1 0 6 7
ليبيا 0 0 1 1
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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