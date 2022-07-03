جدول ترتيب ميداليات البحر المتوسط 2022 بوهران

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بوهران خلال الساعات الحاسمة والأخيرة من تلك الدورة التي تنتهي بنهاية يوم 5 يوليو 2022 الجاري، حيث يشهد جدول ميداليات الألعاب المتوسطية منافسة كبيرة على قمته والمركز الأول، في حين يشهد المركز الثالث منافسة كبيرة بين ثلاثة دول على الأقل، الدورة الحالية بمدينة وهران حققت نجاحًا كبيرًا من حيث الاستضافة والتنظيم وقوة المنافسات والأرقام الجديدة التي حُققت في الكثير من ألعاب الدورة.

جدول ترتيب ميداليات دورة البحر المتوسط 2022 بوهران

مازالت تركيا تحتفظ بصدارة جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بوهران حتى نهاية يوم 3 يوليو 2022، لكن إيطاليا تقترب منها أكثر وأكثر نحو تحقيق لقب البطولة المفضلة لديها، لكن تركيا تبدو أنها خصمًا عنيدًا في تلك النسخة، المركز الثالث تحافظ عليه الجزائر وربما تحسمه مع نهاية المنافسات، رصيد ميداليات الجزائر يزداد كل ساعة، وتلقى الجزائر منافسة قوية على المركز الثالث من قبل فرنسا وصربيا ومصر وإسبانيا.

الدول العربية تتقدم يومًا بعد يوم في جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب المتوسطية 2022، رصيد ميداليات المغرب وصل لذهبيتين إلى جانب رصيد كبير من الفضيات والبرونزيات بعد نهاية يوم 3 يوليو، تونس الثالث عربيًا في الجدول بعد الجزائر ومصر، ميداليات سوريا في ألعاب المتوسط قفزت لخمس ميداليات بعد نهاية يوم 3 يوليو منهم ذهبيتين.