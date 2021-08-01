جدول ترتيب ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو 2021/2020 حتى الآن

بواسطة محمود عطا الله
جدول ميداليات العرب طوكيو 2021 جدول ترتيب ميداليات العرب طوكيو 2021

تتواصل منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث تتنافس دول العالم على التواجد في جدول الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو 2021، ونستعرض عدد الميداليات الأولمبية التي حصلت عليها قطر والسعودية والكويت والإمارات وتونس ومصر والعراق والجزائر وباقي الدول العربية، والتي تتنافس بقوة مع دول العالم الكبرى المتواجدة في اليابان.

جدول ترتيب ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو 2020 بعد نهاية يوم 1 أغسطس 2021

نُقدم الآن، الترتيب العربي بعد منافسات يوم الأحد 1 أغسطس 2021، يتصدر جدول ترتيب ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو 2020 الآن منتخب قطر برصيد ميداليتين ذهبيتين في إنجاز تاريخي لدولة قطر، حيث حققت قطر ذهبية في رفع الأثقال مع الرباع فارس حسونة، وميدالية القفز العالي مع معتز برشم، وعلى مستوى العالم تأتي بعثة دولة قطر في المركز 21 عالميًا.

جدول ترتيب ميداليات العرب طوكيو 2020-2021
الترتيب عربيًا الترتيب عالميًا الدولة الميداليات
1 21 قطر 2 ذهبية
2 38 تونس 1 ذهبية و 1 فضية
3 64 الأردن 1 فضية
4 70 مصر 2 برونزية
5 72 الكويت 1 برونزية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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