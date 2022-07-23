جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 بالولايات المتحدة الأمريكية

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 التي تُقام بولاية أوريغون الأمريكية، ونقدم ميداليات العرب في بطولة العالم لألعاب القوى حتى الآن وقبل 48 ساعة من نهاية تلك الدورة التي تعتبر واحدة من أنجح الدورات في تاريخ تلك المنافسات، وتعتبر ألعاب القوى واحدة من أهم المنافسات التي يتابعها مئات الملايين حول العالم، ذلك يتابعها الملايين في الوطن العربي.

جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022

مازالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 بأوريغون الأمريكية، حيث حققت أمريكا حتى الآن مجموع ميداليات 26 ميدالية منهم 9 ميداليات ذهبية، قبل 48 ساعة من نهاية البطولة، مازالت إثيوبيا تحتفظ بالمركز الثاني برصيد ثلاث ميداليات ذهبية، تنافسها بقوة جامايكا ولها 2 ميدالية ذهبية، الصين وأستراليا وبيرو كل منهم له ذهبيتين أيضًا.

ميداليات العرب في بطولة العالم لألعاب القوى 2022 قبل 48 ساعة من نهاية البطولة هي ذهبيتين، الأولى حققها البطل القطري معتز برشم في الوثب العالي، الثانية حققها البطل المغربي سفيان البقالي في سباق 3000 متر.

جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 أمريكا
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
أمريكا 9 7 10 26
إثيوبيا 3 4 1 8
جامايكا 2 3 1 6
الصين 2 1 2 5
أستراليا 2 0 1 3
بيرو 2 0 0 2
كينيا 1 3 2 6
بولندا 1 3 0 4
اليابان 1 1 1 3
الدومينيكان 1 1 0 2
بريطانيا 1 0 3 4
بلجيكا 1 0 1 2
أوغندا 1 0 1 2
باهامز 1 0 0 1
البرازيل 1 0 0 1
كازاخستان 1 0 0 1
المغرب 1 0 0 1
قطر 1 0 0 1
سلوفينيا 1 0 0 1
فنزويلا 1 0 0 1
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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