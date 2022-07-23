جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 بالولايات المتحدة الأمريكية

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 التي تُقام بولاية أوريغون الأمريكية، ونقدم ميداليات العرب في بطولة العالم لألعاب القوى حتى الآن وقبل 48 ساعة من نهاية تلك الدورة التي تعتبر واحدة من أنجح الدورات في تاريخ تلك المنافسات، وتعتبر ألعاب القوى واحدة من أهم المنافسات التي يتابعها مئات الملايين حول العالم، ذلك يتابعها الملايين في الوطن العربي.

جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022

مازالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 بأوريغون الأمريكية، حيث حققت أمريكا حتى الآن مجموع ميداليات 26 ميدالية منهم 9 ميداليات ذهبية، قبل 48 ساعة من نهاية البطولة، مازالت إثيوبيا تحتفظ بالمركز الثاني برصيد ثلاث ميداليات ذهبية، تنافسها بقوة جامايكا ولها 2 ميدالية ذهبية، الصين وأستراليا وبيرو كل منهم له ذهبيتين أيضًا.

ميداليات العرب في بطولة العالم لألعاب القوى 2022 قبل 48 ساعة من نهاية البطولة هي ذهبيتين، الأولى حققها البطل القطري معتز برشم في الوثب العالي، الثانية حققها البطل المغربي سفيان البقالي في سباق 3000 متر.