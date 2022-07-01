جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 وهران

بواسطة محمود عطا الله
جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

نتابع معكم بتحديث مستمر جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية بمشاركة 26 دولة وتستمر منافساتها حتى يوم 5 يوليو 2022 الجاري، بدأت الرؤية تتضح بخصوص مقدمة الجدول والدول المتنافسة على صدارة ترتيب ميداليات الألعاب المتوسطية، كما بدأت الدول العربية المتوسطية في الظهور بقوة وتحقيق ميداليات ذهبية أكثر وأكثر، بعد مرور نصف أيام البطولة، فقد ظهر جليًا أن دورة ألعاب المتوسط بوهران قد نجحت نجاحًا كبيرًا.

جدول ترتيب ميداليات ألعاب البحر المتوسط 2022 بوهران

بعد نهاية يوم 1 يوليو 2022 مازالت تركيا تتصدر جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بوهران، تليها إيطاليا التي بدأت تقترب من الصدارة، يذكر أن إيطاليا هي بطلة الألعاب المتوسطية الماضية وتلتها تركيا، المغرب كانت قد حققت ميداليات فضية وبرونزية حتى 30 يونيو، لكنها بدأت في حصد الميداليات الذهبية مع بداية منافسات ألعاب القوى.

المركز الثالث في جدول ترتيب ميداليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 حتى الأول من يوليو محسوم للجزائر، لكن هذا المركز سوف تتنافس عليه مع الجزائر عدة دول خلال الساعات القادمة وتلك الدول هي فرنسا ومصر وصربيا وإسبانيا.

جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 وهران
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
تركيا 24 14 20 58
إيطاليا 17 26 23 66
الجزائر 11 5 8 24
فرنسا 8 10 21 39
صربيا 8 4 6 18
إسبانيا 7 12 13 32
مصر 6 6 15 27
تونس 3 5 8 16
كرواتيا 3 4 5 12
اليونان 3 2 5 10
سان مارينو 2 1 2 5
المغرب 1 4 12 17
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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