جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022 قونيا بتركيا

دخلت دورة الألعاب الإسلامية قونيا 2022 في الساعات الحاسمة والأخيرة حيث تستمر تلك الدورة في نسختها الخامسة حتى يوم 18 أغسطس 2022 الجاري، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022، وميداليات الدول العربية المشاركة، يشارك في تلك الدورة أكثر من 6000 رياضي ورياضية من 58 دولة إسلامية من كل أنحاء العالم.

جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022

تنفرد دولة تركيا البلد المستضيف بقمة جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022 بفارق كبير جدًا عن أقرب المنافسين جمهورية إيران صاحبة المركز الثاني، بعد ذلك تأتي دول أوزبكستان وأذربيجان وكازاخستان وإندونيسيا، تظهر بعد ذلك ميداليات وترتيب الدول العربية وهي المغرب والبحرين والجزائر والكويت والإمارات وقطر والسعودية وعمان وباقي المنتخبات العربية المشاركة.