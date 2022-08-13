جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022 قونيا بتركيا

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022 ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022

دخلت دورة الألعاب الإسلامية قونيا 2022 في الساعات الحاسمة والأخيرة حيث تستمر تلك الدورة في نسختها الخامسة حتى يوم 18 أغسطس 2022 الجاري، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022، وميداليات الدول العربية المشاركة، يشارك في تلك الدورة أكثر من 6000 رياضي ورياضية من 58 دولة إسلامية من كل أنحاء العالم.

جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022

تنفرد دولة تركيا البلد المستضيف بقمة جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2022 بفارق كبير جدًا عن أقرب المنافسين جمهورية إيران صاحبة المركز الثاني، بعد ذلك تأتي دول أوزبكستان وأذربيجان وكازاخستان وإندونيسيا، تظهر بعد ذلك ميداليات وترتيب الدول العربية وهي المغرب والبحرين والجزائر والكويت والإمارات وقطر والسعودية وعمان وباقي المنتخبات العربية المشاركة.

جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي قونيا 2022
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
تركيا 60 59 50 169
إيران 27 23 23 73
أوزبكستان 20 17 26 63
أذربيجان 13 14 15 42
كازاخستان 13 9 21 43
إندونيسيا 12 7 9 28
المغرب 9 6 20 35
البحرين 9 6 3 18
قيرغيزستان 6 5 4 15
الجزائر 4 5 6 15
قطر 3 3 3 9
الكويت 3 3 2 8
أوغندا 2 4 3 9
الإمارات 2 1 3 6
جامبيا 2 0 0 2
السعودية 1 10 7 18
نيجيريا 1 3 1 5
تركمانستان 1 2 5 8
كوت ديفوار 1 1 2 4
الأردن 1 1 1 3
الكاميرون 1 0 3 4
ليبيا 1 0 3 4
عمان 1 0 2 3
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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